¿James Rodríguez se quiere ir del León?, el VIDEO que pone fin a la polémica del colombiano con el equipo mexicano

En las últimas semanas, el rumor de una posible salida de James Rodríguez del Club León ha tomado fuerza, pero un video publicado por el equipo termina con la polémica y demuestra el compromiso que el mediocampista colombiano tiene con la institución mexicana.

Previo al encuentro ante el Toluca, los Panzas Verdes recibieron una serenata por parte de su afición en la entrada del hotel de concentración; el club mostró en sus redes sociales a James Rodríguez en primera fila cantando las porras del club con una cara de pasión.

Además, en el otro video se muestra al dorsal ‘10′ del equipo ondeando con felicidad una bandera verde y blanca, los colores del equipo, y a un lado de él los tambores y trompetas de “Los de Arriba”, el nombre de la porra del Club León.

¿Cuándo acaba contrato James Rodríguez con el Club León?

James Rodríguez llegó al Club León en enero del 2025 y firmó con el equipo mexicano por un año. Durante las primeras dos temporadas del colombiano en la Liga MX, logró llevar a los Panzas Verdes a los cuartos de final de la liguilla, en donde cayeron derrotados a manos del Cruz Azul.

El dorsal ‘10′ de la Selección de Colombia termina su contrato con la institución del Bajío en diciembre de este año; después de ese plazo, Rodríguez será agente libre y podrá irse del León sin dejarle un peso al conjunto mexicano.

Conforme pasa el tiempo y la renovación no se hace oficial, la afición de la Fiera comienza a preocuparse, pues el colombiano le ha dado una cara diferente al equipo y tener un referente como lo es James Rodríguez ilusiona a los fanáticos cada temporada.

James Rodríguez enfrentará a México en la Fecha FIFA

Continúa la preparación de México y todas las selecciones que ya tienen su boleto asegurado para el Mundial 2026. En la Fecha FIFA de octubre, la Selección Mexicana tiene un partido amistoso pactado con su similar de Colombia.

James Rodríguez fue convocado por Néstor Lorenzo para afrontar y comandar a los cafeteros en los compromisos ante el Tricolor y Canadá, el próximo sábado 11 y martes 14 de octubre, respectivamente.

Además de Rodríguez, el seleccionador nacional llamó a estrellas de talla internacional para medirse ante México, como Luis Díaz, Richard Ríos, Johan Mojica, David Ospina, Daniel Muñoz y Yerry Mina; de igual manera, fueron reclutados Kevin Mier y Álvaro Angulo, futbolistas del Cruz Azul y Pumas, respectivamente.

