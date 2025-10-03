Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido León vs Toluca; Jornada 12 del Apertura 2025

La Jornada 12 del Apertura 2025 continúa con un duelo clave entre el Club León y el Toluca, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues los Diablos Rojos quieren mantener el liderato de la tabla general del torneo local.

Por su parte, los Panzas Verdes quieren recuperar la senda del triunfo con el regreso de Ignacio Ambriz al banquillo del conjunto del Bajío, pues llevan seis partidos en la Liga MX sin poder pasar de un empate.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Club León vs Toluca

El partido entre el Club León y el Toluca se jugará este sábado, 4 de octubre del 2025, en el Estadio León, ubicado en León, Guanajuato. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Fox Deportes. También estará disponible en Caliente TV.

Fecha: sábado 4 de octubre del 2025

Hora: 19:00

Estadio: León

Transmisión: Fox Deportes y Caliente TV

Posibles alineaciones del Club León vs Toluca

CLUB LEÓN: Oscar García, Sebastián Santos, Stiven Barreiro, Valentin Gauthier, Salvador Reyes, Nicolás Fonseca, Rodrigo Echeverría, Iván Moreno, James Rodríguez, Emilio Rodríguez e Ismael Díaz.

TOLUCA: Hugo González, Santiago Simón, Antonio Briseño, Bruno Méndez, Mauricio Andre Isais, Fernando Arce Juárez, Héctor Herrera, Jesús Ricardo Angulo, Nicolás Castro, Alexis Vega y Robert Morales.

Con chip de campeones a nuestra siguiente parada. 😈 @RoshfransMX pic.twitter.com/DhvqTcEkes — Toluca FC (@TolucaFC) October 3, 2025

Club León quiere volver a conocer la victoria con Nacho Ambriz

El equipo dirigido por Nacho Ambriz viene de caer derrotado ante los Bravos de Juárez, pero el técnico mexicano debutará esta jornada con su nuevo equipo, mientras que los de Antonio Mohamed intentarán seguir en la senda del triunfo después de levantar el trofeo de la Campeones Cup.

Este partido también representa el regreso de Nacho Ambriz a la Liga MX con los Panzas Verdes, pues tras la salida de Eduardo Berizzo del equipo, la directiva del Bajío confía de nuevo en el estratega azteca, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Apertura 2025 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta Jornada 12 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

