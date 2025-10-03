Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Querétaro vs Puebla; Jornada 12 del Apertura 2025

Querétaro y Puebla se enfrentan en la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX

La Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX sigue con un partido entre equipos necesitados de buenos resultados como lo es Querétaro y Puebla, que abren la acción de este sábado 4 de octubre y que chocan en el Estadio Corregidora, un duelo que promete grandes emociones.

Los Gallos y La Franja son los dos peores equipos del torneo y necesitan urgentemente empezar a sumar tres puntos para salir del fondo de la clasificación. El conjunto emplumado, que será local en el partido, tiene dos victorias, a cambio de dos empates y siete derrotas, que los dejan solo con ocho puntos.

¿Dónde ver Querétaro vs Puebla de la Liga MX?

El partido Querétaro vs Puebla, de la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, inicia este sábado 4 de octubre a las 17:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de FOX en Caliente TV.

Día: 4 de octubre

Hora: 17:00 horas

Transmisión: FOX

Puebla, el peor equipo de la Liga MX

Por su parte, Puebla tiene un solo triunfo en el torneo, por dos igualadas y ocho derrotas, siendo el último lugar del Apertura 2025 de la Liga MX con cinco puntos y ni ganando saldrán del fondo.

La Franja y los Gallos Blancos se pueden despedir de sus aspiraciones a la fiesta grande de la Liga MX, pues necesitan de un milagro para poder acceder a la fase final, aunque luce imposible.

aar