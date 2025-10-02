Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Atlas vs Juárez; Jornada 12 del Apertura 2025

La Jornada 12 del Apertura 2025 continúa con un duelo clave entre Atlas y Juárez, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues los Zorros quieren sumar su segunda victoria consecutiva, después de no saber lo que es ganar en diez compromisos seguidos.
Por su parte, los Bravos se encuentran en el séptimo puesto de la tabla general y están siendo una de las sorpresas del torneo, así que una victoria para los de la frontera podría ser una gran oportunidad para ser candidatos a meterse a liguilla directa.
El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.
Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Atlas vs Juárez
El partido entre el Atlas y Juárez se jugará este viernes, 3 de octubre del 2025, en el Estadio Jalisco, ubicado en Guadalajara. El balón comenzará a rodar en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de ViX Premium.
Fecha: viernes 3 de octubre del 2025
Hora: 21:05
Estadio: Jalisco
Transmisión: ViX Premium
Posibles alineaciones del Atlas vs Juárez
- ATLAS: Camilo Vargas, Gaddi Aguirre, Dória, Adrián Mora, Gustavo Ferrareis, Víctor Ríos, Paulo Ramírez, Sergio Hernández, Diego González, Mateo García, Uros Durdevic
- JUÁREZ: Sebastián Jurado, Denzell García, Moises Mosquera, José García, Alejandro Mayorga, Madson de Souza Silva, Guilherme Castilho, Homer Martínez, José Luis Rodríguez, Rodolfo Pizarro y Óscar Estupiñán.
Juárez quiere meterse a la zona de liguilla directa
El equipo dirigido por Diego Cocca viene de ganarle al Necaxa en la jornada pasada y romper con una mala racha de diez encuentros seguidos sin conocer la victoria, mientras que los de Martini Varini intentarán hilar su tercera victoria y sumar otros tres puntos a su causa.
Este partido también representa la oportunidad de los Bravos de meterse en zona de liguilla directa si ganan el partido, pues con una derrota de los Xolos adjudicarían el sexto lugar de la general, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.
El Apertura 2025 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta Jornada 12 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.
DCO