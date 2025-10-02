Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Necaxa vs Pachuca; Jornada 12 del Apertura 2025

La Jornada 12 del Apertura 2025 continúa con un duelo clave entre el Necaxa y el Pachuca, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues los Rayos quieren salir de los últimos lugares de la general para meterse al play-in.

Por su parte, el Pachuca quiere remendar el camino y volver a los resultados que tuvieron al inicio de la temporada, pues actualmente están en el octavo puesto de la general y una derrota podría complicar el panorama de los Tuzos de cara a la recta final de la competencia.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Necaxa vs Pachuca

El partido entre el Necaxa y el Pachuca se jugará este viernes, 3 de octubre del 2025, en el Estadio Victoria, ubicado en Aguascalientes. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports. También estará disponible en ViX Premium y Azteca 7.

Fecha: viernes 3 de octubre del 2025

Hora: 19:00

Estadio: Victoria

Transmisión: Claro Sports, ViX Premium y Azteca 7

Posibles alineaciones del Necaxa vs Pachuca

NECAXA: Ezequiel Unsaín, Tomás Jacob, Alexis Peña, Agustín Oliveros, Kevin Rosero, José Rodríguez, Agustín Palavecino, Franco Rossano, Pavel Pérez, Tomás Badaloni y Diber Cambindo

PACHUCA: Carlos Moreno, Brian García, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Daniel Aceves, Alan Bautista, Pedro Pedraza, Kenedy, Luis Quiñones, Oussama Idrissi y Enner Valencia

Necaxa y Pachuca inauguran la Jornada 12 del Apertura 2025

El equipo dirigido por Fernando Gago viene de caer derrotado a manos del Atlas por marcador de 3-2, mientras que los de Jaime Lozano intentarán hilar su segunda victoria consecutiva, después de ocho compromisos sin conocer la victoria.

Este partido también representa la oportunidad para ambas escuadras de sumar de tres en el torneo y escalar algunas posiciones para la recta final de la competencia, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Apertura 2025 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta Jornada 12 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

DCO