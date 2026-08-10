¿De qué murió Don Nelson, el entrenador y leyenda de la NBA?

Este domingo se confirmó que Don Nelson perdió la vida a los 86 años de edad, por lo que diversos equipos comenzarn a compartir fotografías del entrenador y mensajes reconociendo su trayectoria dentro de la NBA.

El originario de Míchigan fue uno de los entrenadores más importantes de la NBA, y con 250 victorias fue el segundo en registrar más victorias en toda la historia del baloncesto estadounidense.

Milwaukee, Dallas y Gold State fueron los equipos que pudieron lograr victorias gracias a la mentoría que Don Nelson les dio, por lo que es recordado por muchos como una gran figura de la NBA.

Además de haber sido un gran entrenador, Donald Arvid Nelson fue jugador profesional desde 1962 durante 14 temporadas antes de convertirse en entrenador asistente en Milwaukee para posteriormente convertirse en el titular tras la retirada de Larry Costello, en 1976.

April 7, 2010 - The night Don Nelson became the winningest coach in NBA history.



Remembering "Nellie". pic.twitter.com/rEko5NQirz — Golden State Warriors (@warriors) August 9, 2026

¿De qué murió Don Nelson?

La muerte de Don Nelson fue confirmada por medio de un comunicado de sus familiares, quienes aseguaron que durante la última semana estuvo rodeado de amor y recuerdos entrañables.

“El domingo por la mañana, nuestro querido esposo, padre, abuelo y bisabuelo, Don Nelson, partió en paz para estar con el Señor, rodeado de su amada familia” se lee en el breve comunicado compartido el domingo.

Hasta el momento la causa de la muerte del reconocido entrenador de la NBA no ha sido revelada por sus familiares, por lo que se desconoce si existe un factor médico detrás de esta.

Sin embargo, tres semanas antes de que se informara su fallecimiento había sido ingresado a cuidados paleativos en Frisco, Texas, debido a un derrame cerebral que sufrió.

Hall of Famer Don Nelson, three-time NBA Coach of the Year and five times a champion as a player with the Boston Celtics, has died at age 86.



The family has issued this statement:



“On Sunday morning our beloved husband, dad, grandfather and great-grandfather Don Nelson… pic.twitter.com/MkDMNugYcu — Marc Stein (@TheSteinLine) August 9, 2026

El comisionado de la NBA, Adam Silver, emitió un comunicado sobre la muerte de Don Nelson, reconociendo la “valentía, ingenio y profunda convicción” que lo llevó a ser miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith.

“Pasó casi 50 años en la NBA, ganando cinco campeonatos como jugador con los Boston Celtics antes de construir una de las carreras de entrenador más exitosas y pioneras en la historia de la liga” apuntó Silver.

Por su parte, los Boston Celtics rememoraron su paso por el equipo antes de convertirse en entrenador, y expresaron sus condolencias a los familiares de Nelson, así como a quienes influyó durante su carrera profesional y su vida personal.

Don Nelson’s success as a Hall of Fame Coach is so vast, that it could overshadow his playing career, but it would be a mistake to do so. A favorite of Red Auerbach’s, “Nellie” was a tough and reliable all-around player whose tenacity and ability to “think the game” was on full… pic.twitter.com/cWJOIxso3c — Boston Celtics (@celtics) August 9, 2026

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