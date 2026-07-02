André Jardine dedica emotivo mensaje a los familiares de los aficionados fallecidos durante los festejos del Mundial 2026

El entrenador brasileño André Jardine lanzó en mensaje de condolencias en redes sociales para los familiares de los aficionados que fallecieron en los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador, por la Copa del Mundo 2026.

El exestratega del América tiene un gran vínculo con México, justamente por su estancia en el país, en donde dirigió a las Águilas y al Atlético de San Luis, por lo que se manifestó ante el lamentable suceso.

El mensaje de André Jardine en redes sociales ı Foto: Especial

“Con mucho cariño por México envío mis más sinceras condolencias a las familias y amigos de los tres aficionados que perdieron la vida ayer. Mis pensamientos están con ustedes”, escribió el estratega en su cuenta de Instagram.

Tres personas fallecieron en la Ciudad de México por asfixia en los festejos por la victoria del Tricolor. De acuerdo con reportes del Gobierno capitalino, hubo hasta un millón de personas en las calles celebrando el pase a octavos de final del Mundial 2026 ante Inglaterra.

La mayoría de las personas se concentraron en el Ángel de la Independencia y calles cercanas, que fue en donde los tres aficionados murieron.

“Tras recibir maniobras avanzadas de reanimación, se confirma la muerte por asfixia de un hombre de 44 años de edad y una mujer de 19 años de edad, ya identificados por sus familiares”, informó en un comunicado en redes la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México.

La euforia por laos partidos del Tricolor han generado que los aficionados tomen las calles de la CDMX, incluso el FanFest ubicado en el Zócalo de la capital llegó a su máxima capacidad. Otros puntos como el mismo Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución han estado abarrotados.

México avanza en la Copa del Mundo 2026

La Selección Mexicana vivió una noche especial en el Estadio Azteca. Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez el Tricolor se mantiene invicto y avanzó a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 luego de vencer 2-0 a Ecuador.

La otra victoria del Tricolor en ronda de nocaut del Mundial fue ante Bulgaria en octavos de final de México 86 (curiosamente otro torneo como anfitrión). En cuartos se acabó la ilusión al perder en penaltis ante Alemania, en el Volcán de Monterrey.

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