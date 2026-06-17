¡OFICIAL! André Jardine ya tiene nuevo equipo y el brasileño se va a Dubai a dirigir

El Shabab Al Ahli llegó a un acuerdo con André Jardine para que el brasileño se convierta en el nuevo entrenador del conjunto de Dubái para la próxima temporada, un nuevo reto para el exestratega del América y en el que buscará salir campeón en los Emiratos Árabes Unidos.

André Jardine llega al Shabab Al Ahli FC para ser el reemplazo de Paulo Sousa, quien salió del club después de la temporada 2025/2026 y quedar en el segundo puesto de la UAE Pro League con 58 puntos, así que el reto del estratega brasileño es terminar campeón en la siguiente campaña y en una de esas pelear por el trofeo de la Liga de Campeones de la AFC.

رسمياً : تعلن شركة شباب الأهلي لكرة القدم عن تعاقدها مع المدير الفني البرازيلي أندريه جاردين لتولي قيادة الفريق الأول للموسم القادم .#شباب_الأهلي pic.twitter.com/YaZLHtdHoB — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) June 17, 2026

El anuncio de la llegada de André Jardine a Dubái se dio este miércoles y el club de los Emiratos Árabes Unidos lo hizo con un video en el que se hace una imagen del entrenador brasileño con dados, después subieron la foto donde sale Jardine sentado en el estadio del Shabab Al Ahli.

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El estratega brasileño arriba a los Emiratos Árabes Unidos después de un gran paso por la Liga MX y el América, en donde ganó seis títulos, tres ligas, una Supercopa MX, un Campeón de Campeones y un Campeones Cup.

André Jardine tiene todavía una larga carrera como entrenador por delante y su paso por el equipo de Dubái podría catapultarlo a dirigir en Europa en unos años, ya que antes de salir del América dio a conocer que su sueño es dirigir en España.

DCO