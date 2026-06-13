¡CAMPEONES! Knicks logran su tercer título en la NBA con dramático triunfo sobre Spurs en el Juego 5 de las Finales

Jugadores de los Knicks con el trofeo Larry O'Brien tras proclamarse campeones de la NBA 2026.

Los New York Knicks se proclamaron campeones de la NBA 2026 después de remontar en los últimos minutos a los San Antonio Spurs, a los que derrotaron por marcador de 94-90 en el Frost Bank Center en el Juego 5 de las Finales. Los de la Gran Manzana pusieron fin a una sequía de 53 años sin coronarse.

JB FOR 45 TO PUT THE KNICKS UP.



THEY NOW LEAD BY 4 WITH 16.3 LEFT IN GAME 5. https://t.co/No6pOmjHKD pic.twitter.com/EFhChXVqn6 — NBA (@NBA) June 14, 2026

Las otras veces que los de la Gran Manzana levantaron el trofeo Larry O’Brien fue en las Temporadas 1969-1970 y 1972-1973.

Resultados Finales NBA 2026

Juego 1 : Spurs 95-105 Knicks

Juego 2 : Spurs 104-105 Knicks

Juego 3 : Knicks 111-115 Spurs

Juego 4 : Knicks 107-106 Spurs

Juego 5: Spurs 90-94 Knicks

Cierre dramático en San Antonio

Faltaban poco más de tres minutos en el reloj cuando los Knicks le dieron la vuelta a los Spurs, que padecieron mucho en los cierres de partidos en estas Finales de la NBA, lo cual fue más notorio en el cuarto partido entre ambos.

Esa falta de manejo de ventajas y de partido le pesó a San Antonio, que ya no se recuperó en los últimos instantes del Juego 5 ante los Knicks, que con Jalen Brunson y compañía lograron un título que la afición anhelaba desde hace poco más de cinco décadas.

JALEN BRUNSON 🤝 RICK BRUNSON



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Así se gestó la coronación de los Knicks en la NBA 2026

Los Knicks ganaron la serie 4-1, tras remontar desventajas de doble dígito en cada una de esas cuatro victorias. La desventaja fue de 16 el sábado por la noche. Jalen Brunson y Nueva York no se inmutaron.

Brunson, como correspondía, cerró con broche de oro. Estableció un récord de los Knicks de puntos en un partido de finales; el anterior era de 38, de Willis Reed contra los Lakers de Los Ángeles en el tercer juego de la serie de 1970. Ahora le pertenece al base zurdo que cambió el rumbo de la franquicia cuando llegó hace cuatro años.

Mikal Bridges y Josh Hart —las otras dos piezas del trío de los “Nova Knicks”, que también incluye a Brunson; tres jugadores que fueron campeones de la NCAA con Villanova y se unieron en Nueva York para intentar lograr lo mismo— se combinaron para anotar 27 puntos. Bridges tuvo 14 y Hart aportó 13.

Jalen Brunson ganó dos títulos de la NCAA con Villanova —ambos en Texas: el de 2016 en Houston y el de 2018 en San Antonio, a apenas unas millas de la arena que los Spurs consideran su casa.

Un triplete de títulos en Texas, y este fue, sin duda, el más dulce de todos. Dylan Harper anotó 25 por los Spurs, que recibieron 19 puntos, 14 rebotes y cinco tapones de Victor Wembanyama.

EVG