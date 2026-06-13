¡OFICIAL! El Mexico City Game 2026 está Sold Out para el Pacers vs Nuggets

La NBA se encuentra en la fase final de la actual temporada, pero los equipos que no llegaron a las Finales ya comienzan a preparar la siguiente temporada, que empieza a finales de este año, y dentro del calendario está el Mexico City Game 2026 entre los Indiana Pacers y los Denver Nuggets.

La NBA confirmó este sábado que ya no quedan entradas disponibles para este compromiso y la Arena Ciudad de México presenta un sold out para el próximo 7 de noviembre, fecha en la que se llevará a cabo este compromiso de temporada regular, en el que los aficionados podrán disfrutar de tremendas estrellas del baloncesto.

Gracias por hacerlo posible una vez más... ¡#NBAEnMéxico está oficialmente SOLD OUT! 🎟️🔥 Nos vemos en la Arena Ciudad de México 🇲🇽.



El juego está agotado, pero tu experiencia NBA apenas comienza. ✨ pic.twitter.com/6WxCublfM9 — NBA MÉXICO (@NBAMEX) June 14, 2026

El año pasado, el partido que se llevó a cabo en México se jugó entre los Dallas Mavericks contra los Detroit Pistons, encuentro en el que Cooper Flagg y Cade Cunningham se llevaron los reflectores en la Arena Ciudad de México.

Este año vendrá uno de los equipos finalistas en 2025, Indiana Pacers, y una de las franquicias con tres de los mejores jugadores de la liga, Nikola Jokic, Jamal Murray y Aaron Gordon; es por eso que los boletos se terminaron con cinco meses de antelación.

Cada año se les cuestiona a los organizadores sobre la llegada de una franquicia de la NBA a México, aunque es un tanto difícil que eso ocurra, ya que ciudades como Las Vegas y Seattle también están en busca de tener un equipo de la liga de baloncesto en su tierra.

DCO