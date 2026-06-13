Baloncesto

¡OFICIAL! El Mexico City Game 2026 está Sold Out para el Pacers vs Nuggets

La próxima temporada de la NBA tendrá el ya acostumbrado Mexico City Game con la participación entre los Pacers y los Nuggets

La NBA informa el Sold Out para el partido en México.
La NBA informa el Sold Out para el partido en México. Foto: X @NBAMEX
Por:
Diego Chávez Ortiz

La NBA se encuentra en la fase final de la actual temporada, pero los equipos que no llegaron a las Finales ya comienzan a preparar la siguiente temporada, que empieza a finales de este año, y dentro del calendario está el Mexico City Game 2026 entre los Indiana Pacers y los Denver Nuggets.

La NBA confirmó este sábado que ya no quedan entradas disponibles para este compromiso y la Arena Ciudad de México presenta un sold out para el próximo 7 de noviembre, fecha en la que se llevará a cabo este compromiso de temporada regular, en el que los aficionados podrán disfrutar de tremendas estrellas del baloncesto.

El año pasado, el partido que se llevó a cabo en México se jugó entre los Dallas Mavericks contra los Detroit Pistons, encuentro en el que Cooper Flagg y Cade Cunningham se llevaron los reflectores en la Arena Ciudad de México.

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Este año vendrá uno de los equipos finalistas en 2025, Indiana Pacers, y una de las franquicias con tres de los mejores jugadores de la liga, Nikola Jokic, Jamal Murray y Aaron Gordon; es por eso que los boletos se terminaron con cinco meses de antelación.

Cada año se les cuestiona a los organizadores sobre la llegada de una franquicia de la NBA a México, aunque es un tanto difícil que eso ocurra, ya que ciudades como Las Vegas y Seattle también están en busca de tener un equipo de la liga de baloncesto en su tierra.

DCO

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