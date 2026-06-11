Renuncia Héctor Contreras, funcionario del SAT, captado en área VIP en finales de NBA

Héctor Contreras, funcionario que fue captado en asiento VIP en Nueva York, renunció a su cargo.

Héctor Contreras presentó su renuncia al cargo de director general del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Quintana Roo, después de ser captado en un lujoso asiento en el Madison Square Garden de Nueva York, durante el Juego 3 de las finales de la NBA.

A través de una tarjeta informativa difundida a medios de comunicación, Contreras Mercader informó que, tras el incidente reportado el martes y “en congruencia con los principios que rigen el servicio público”, decidió presentar su renuncia al cargo.

Knicks y Spurs se enfrentaron en el juego 3 de las finales de la NBA, en el Madison Square Garden. ı Foto: Reuters

Lo anterior después de que, como se reportó en ese momento, el ahora exdirector del SAT fue captado junto con su hijo en un asiento de la zona VIP del Madison Square Garden, junto con su hijo, durante el Juego 3 de la final de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs.

El asiento de lujo del ahora exfuncionario estaba tan solo por debajo de la zona preferencial a donde acudió como invitado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Asimismo, según reportes, el asiento en el que estaba sentado el funcionario de Quintana Roo costó entre 11 mil y 15 mil 500 dólares (191 mil 900 a 270 mil pesos mexicanos).

👀🏀 El director general del SAT en Quintana Roo, Héctor Contreras, fue captado en un asiento VIP de un juego de la NBA, en Nueva York.



💸De acuerdo con la información disponible de asistentes al evento, un boleto en el asiento sobre el que estaba sentado el funcionario cuesta… pic.twitter.com/rGmPQypWJH — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 10, 2026

Por lo anterior, en su renuncia, Contreras Mercader informó que dejó el cargo para “no entorpecer el buen funcionamiento de la administración pública ni dar lugar a señalamientos que distraigan el trabajo institucional”.

Asimismo, aclaró que su renuncia es “en congruencia con los principios que rigen el servicio público, así como con el compromiso de transparencia y rendición de cuentas con la administración estatal”.

Tarjeta informativa sobre la renuncia de Contreras Mercader. ı Foto: SAT Quintana Roo

Por otro lado, aclaró que su asistencia al citado juego de la NBA “fue en el ámbito estrictamente personal”.

“Agradezco la confianza depositada en mi persona durante el tiempo que desempeñé esta responsabilidad”, concluye la tarjeta informativa.

El incidente, cuando el ahora exdirector estatal del SAT fue captado en un asiento VIP en el Madison Square Garden, generó indignación rápidamente entre la prensa y la ciudadanía mexicana.

Lo anterior debido a que representó un nuevo caso de incongruencia entre el comportamiento de los servidores públicos que llegaron a estos cargos por gobiernos de Morena y los valores de “austeridad” y “justa medianía” que impulsa el guinda.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am