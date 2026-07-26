Morena nacional refrenda respaldo al liderazgo de Julio Menchaca durante visita de Ariadna Montiel a Hidalgo

Ariadna Montiel visitó a Julio Menchaca durante su gira de trabajo en Hidalgo.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, sostuvo una reunión con el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, como parte de una gira de trabajo por la entidad. El encuentro sirvió para abordar asuntos políticos de carácter nacional y estatal, además de refrendar el respaldo del partido al mandatario hidalguense.

De acuerdo con un comunicado de Morena, la dirigente nacional realizó una visita de cortesía al gobernador en el marco de su recorrido por el estado, donde también tiene programados encuentros con las estructuras del movimiento.

El trabajo en territorio es la base de nuestro movimiento. 🇲🇽



En #Hidalgo, sostuvimos una reunión de trabajo para fortalecer la organización territorial y seguir construyendo, junto al pueblo, la Transformación y el bienestar de las y los hidalguenses.… pic.twitter.com/zurJmAvxKA — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) July 26, 2026

El documento señala que durante la reunión se revisaron temas relacionados con la agenda política del país y de Hidalgo. Sin embargo, no detalla los asuntos específicos que fueron abordados.

Asimismo, el partido afirmó que la presencia de Ariadna Montiel en la entidad representa un reconocimiento al liderazgo que Julio Menchaca ha consolidado en Hidalgo. Además, sostuvo que el gobernador mantiene un papel relevante dentro del movimiento encabezado por Morena.

“Esta visita por parte de la presidenta del comité nacional representa un claro reconocimiento al liderazgo que consolida Julio Menchaca en Hidalgo y a su relevante papel dentro del movimiento“, se lee en el comunicado difundido por el partido.

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