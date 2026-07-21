Julio Menchaca impulsa reconstrucción en Sierra Gorda hidalguense

El gobernador Julio Menchaca Salazar inició las Rutas de la Reconstrucción en Pisaflores, Sierra Gorda hidalguense; esta estrategia acompaña a 28 municipios afectados por la vaguada monzónica, con una inversión superior a 8 mil 115 millones de pesos para infraestructura y conectividad.
El gobernador Julio Menchaca Salazar puso en marcha las Rutas de la Reconstrucción en Pisaflores, Sierra Gorda hidalguense; esta estrategia busca restablecer la conectividad y mejorar la infraestructura de 28 municipios afectados por la vaguada monzónica del año pasado, acompañando de cerca a las comunidades y supervisando el avance de las obras.
La inversión total para este año supera los 8 mil 115 millones de pesos, destinados a caminos, sistemas de agua y puentes, lo que representa un esfuerzo significativo para el bienestar de miles de hidalguenses.
Durante su visita, el mandatario estatal enfatizó el compromiso: “Estamos haciendo Rutas de la Reconstrucción porque la vaguada monzónica del año pasado afectó la parte norte de nuestro estado, impactando a 28 municipios prioritarios. Estamos supervisando y en contacto permanente con nuestra gente"; destacó que 236 comunidades resultaron dañadas, con el respaldo del gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destinó 162 millones de pesos para la reconstrucción de caminos y puentes en Pisaflores, a ejecutarse vía SICT Hidalgo.
Por su parte, el gobierno estatal ha invertido más de 130 millones de pesos desde 2022 a la fecha, fortaleciendo la conectividad y movilidad en Pisaflores; estos recursos se han traducido en proyectos como la modernización del camino El Rayo, la rehabilitación del tramo El Rayo–Bonigú, la construcción de 19 cuartos dormitorio y muros de contención.
Adicionalmente, se anunció la rehabilitación de la carretera estatal Chapulhuacán–Pisaflores, con una inversión superior a 45 millones de pesos; la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado (CEAA) rehabilitará sistemas de agua potable y mejorará la infraestructura sanitaria en Pisaflores, Palmitas y El Limoncito.
Alejandro Sánchez García, secretario de Infraestructura Pública, detalló la reconstrucción de la carretera Ramal a Pisaflores, que implicó la extracción de derrumbes y la construcción de muros; el presidente municipal, Silvestre García Márquez, agradeció la cercanía del gobernador, comprometiendo a su equipo a seguir trabajando por el bienestar de los hidalguenses.
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JVR