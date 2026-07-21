Julio Menchaca impulsa reconstrucción en Sierra Gorda hidalguense

El gobernador Julio Menchaca Salazar supervisó las maniobras de nivelación en los caminos de la franja norte.

El gobernador Julio Menchaca Salazar inició las Rutas de la Reconstrucción en Pisaflores, Sierra Gorda hidalguense; esta estrategia acompaña a 28 municipios afectados por la vaguada monzónica, con una inversión superior a 8 mil 115 millones de pesos para infraestructura y conectividad.

El gobernador Julio Menchaca Salazar puso en marcha las Rutas de la Reconstrucción en Pisaflores, Sierra Gorda hidalguense; esta estrategia busca restablecer la conectividad y mejorar la infraestructura de 28 municipios afectados por la vaguada monzónica del año pasado, acompañando de cerca a las comunidades y supervisando el avance de las obras.

La inversión total para este año supera los 8 mil 115 millones de pesos, destinados a caminos, sistemas de agua y puentes, lo que representa un esfuerzo significativo para el bienestar de miles de hidalguenses.

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Durante su visita, el mandatario estatal enfatizó el compromiso: “Estamos haciendo Rutas de la Reconstrucción porque la vaguada monzónica del año pasado afectó la parte norte de nuestro estado, impactando a 28 municipios prioritarios. Estamos supervisando y en contacto permanente con nuestra gente"; destacó que 236 comunidades resultaron dañadas, con el respaldo del gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destinó 162 millones de pesos para la reconstrucción de caminos y puentes en Pisaflores, a ejecutarse vía SICT Hidalgo.

El secretario Alejandro Sánchez García detalló la remoción de escombros sobre el ramal afectado por los deslaves. ı Foto: Especial.

Por su parte, el gobierno estatal ha invertido más de 130 millones de pesos desde 2022 a la fecha, fortaleciendo la conectividad y movilidad en Pisaflores; estos recursos se han traducido en proyectos como la modernización del camino El Rayo, la rehabilitación del tramo El Rayo–Bonigú, la construcción de 19 cuartos dormitorio y muros de contención.

Adicionalmente, se anunció la rehabilitación de la carretera estatal Chapulhuacán–Pisaflores, con una inversión superior a 45 millones de pesos; la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado (CEAA) rehabilitará sistemas de agua potable y mejorará la infraestructura sanitaria en Pisaflores, Palmitas y El Limoncito.

Alejandro Sánchez García, secretario de Infraestructura Pública, detalló la reconstrucción de la carretera Ramal a Pisaflores, que implicó la extracción de derrumbes y la construcción de muros; el presidente municipal, Silvestre García Márquez, agradeció la cercanía del gobernador, comprometiendo a su equipo a seguir trabajando por el bienestar de los hidalguenses.

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JVR