Julio Menchaca entrega la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento en Pachuca

Al centro, el gobernador Julio Menchaca durante la entrega la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento.

El gobernador Julio Menchaca Salazar encabezó la apertura de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento y la inauguración de la Villa Deportiva, un complejo integral que busca garantizar espacios de calidad y consolidar al deporte como eje de desarrollo y bienestar social en Hidalgo, gracias a una inversión superior a los 529 millones de pesos.

“La potencia de nuestra entidad no solamente es el desarrollo económico y la obra pública, sino en la cultura y el deporte”, afirmó el mandatario estatal al asegurar que su administración trabaja en la recuperación de espacios públicos para transformarlos en infraestructura de alta especialidad, moderna, incluyente y accesible para todas y todos.

Gobernador Julio Menchaca destaca infraestructura incluyente y accesible en Hidalgo. ı Foto: Cortesía

En ese sentido, se detalló que la Ciudad Deportiva tiene una capacidad de atención para 29 disciplinas, a través de 16 canchas, pista de patinaje, alberca semiolímpica, gimnasios, áreas para de deporte adaptado, espacios para deportes de raqueta y artes marciales; así como una ciclopista de cuatro kilómetros.

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También cuenta con servicios médicos y de enfermería, estacionamiento, sistema de videovigilancia y dos módulos de oficinas del Instituto Hidalguense del Deporte; además, incorpora los espacios de la Villa Deportiva, en donde podrán hospedarse atletas de otros municipios.

Gobernador Julio Menchaca entrega la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento. ı Foto: Cortesía

Como parte del evento, Menchaca Salazar realizó la premiación de la carrera atlética “Activa Tu Potencial 10K”, en la que Erika Juárez Palomo obtuvo el primer lugar en la rama femenil con un tiempo de 40 minutos y 8 segundos; mientras que, Juan Pablo Espinosa Coronel se adjudicó el primer sitio en la rama varonil gracias a un recorrido de 35 minutos con 29 segundos.

Asimismo, el mandatario hidalguense encabezó la premiación del torneo mundial “Mujeres Libres”, que contó con la participación de 40 equipos de distintas regiones, se coronó campeón el equipo femenil del municipio de Atitalaquia.

cehr