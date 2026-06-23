¡Orgullo mexicano! Karim López es seleccionado en primera ronda del Draft de la NBA

Karim López se convirtió en el primer mexicano elegido en la primera ronda de un Draft de la NBA.

Karim López hizo historia al convertirse en el primer jugador nacido en México en ser elegido en una primera ronda del Draft de la NBA. Los Detroit Pistons eligieron al nacido en Hermosillo, Sonora, en el pick número 21, para posteriormente traspasarlo a los Memphis Grizzlies.

El alero tricolor llegó al Draft de la NBA como uno de los prospectos internacionales más destacados por su estatura de 2.03 metros y su versatilidad. Con esto, se convierte en el quinto basquetbolista nacional que jugará en la mejor liga del mundo.

¡Y QUE VIVA MÉXICO! 🇲🇽



El momento en que Karim López es seleccionado en el #NBADraft. 🥹 pic.twitter.com/cL81X9o7ev — NBA MÉXICO (@NBAMEX) June 24, 2026

Karim López, de 19 años de edad, se fue a jugar con el Joventud de Badalona cuando tenía 14 primaveras. Pasó por varios equipos catalanes, pero su última experiencia fue con New Zealand Breakers, franquicia con la que promedió 11.9 puntos, 6.1 rebotes y registró 49 por ciento de efectividad.

El primer mexicano en jugar en la NBA fue Horacio Llamas, quien entre 1997 y 1998 formó parte de los Phoenix Suns.

EVG