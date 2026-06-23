Panamá queda eliminada del Mundial 2026 tras caer ante Croacia, que sueña con dieciseisavos de final

De nueva cuenta Panamá dio un gran partido en la Copa del Mundo 2026, pero, como pasó en su debut, el resultado no estuvo de su lado y cayeron por 1-0 ante Croacia, con lo que se despiden del torneo a falta de una jornada para el cierre de la fase de grupos.

Los Canaleros tienen un último compromiso, aunque no se juegan nada más que el orgullo, pues siguen buscando su primer punto en un Mundial, aunque el rival es por demás complicado; una herida Inglaterra.

¡QUÉ GOLAZOOO DE CROACIAAA! 🔥🤯 QUÉ JUGADAAA PARA EL GOOOLLL 😮‍💨😮‍💨 Ante Budimir la lee perfecto y marca el primero para el conjunto croata 🇭🇷#ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/7auPGYhT2f — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 24, 2026

El cuadro de la Concacaf por momentos fue superior a los subcampeones de 2018 y terceros en 2022. Pero la falta de puntería de sus atacantes, además de ls experiencia del combinado europeo terminó por decantar el juego.

Ante Budimir, futbolista del Club Atlético Osasuna, fue el encargado de poner en ventaja a Croacia en el marcador al 55′, gracias a una buena jugada por la banda derecha y un erro del portero Orlando Mosquera.

Mosquera quedó cortó a la hora de querer cortar el centro, lo que dejó a Budimir solo para empujar el balón al fondo de la red, un gol vital, pues de esta manera los Vatreni (Los Ardientes) depende de sí misma de cara al último partido de primera ronda.

Como pasó ante Ghana, en su debut, el cuadro Canalero fue mejor en el trámite del duelo, pero en los momentos clave no estuvieron finos. De cara al arco y en el tercer tercio del campo fallaron pases rutinarios.

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