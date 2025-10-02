Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Mazatlán vs Atlético de San Luis; Jornada 12 del Apertura 2025

Mazatlán recibe al Atlético de San Luis en uno de los primeros juegos de la Jornada 12 del Apertura 2025.

La jornada 12 del Apertura 2025 se pone en marcha este viernes 3 de octubre, y uno de los partidos es entre Mazatlán y Atlético de San Luis, dos equipos que llegan con derrotas a cuestas y fuera de puestos de play-in, por lo que se juegan mucho en su duelo en el Estadio El Encanto.

Solamente hay dos puntos de diferencia entre ambos clubes en la Liga MX. Los Cañoneros ocupan el decimosexto puesto con ocho unidades, mientras que los Tuneros son decimosegundos con una cosecha de 10 puntos.

El partido entre Mazatlán y Atlético de San Luis se perfila como uno de los más parejos de la fecha, no sólo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

¿Dónde ver EN VIVO el Mazatlán vs Atlético de San Luis?

El partido entre Mazatlán y Atlético de San Luis se jugará este viernes 3 de octubre en el Estadio El Encanto. El balón comenzará a rodar en punto de las 21:00 horas tiempo del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de la señal de Azteca 7.

Fecha: Viernes 3 de octubre

Hora: 21:00

Estadio: El Encanto

Transmisión: Azteca 7

Posibles alineaciones del Mazatlán vs Atlético de San Luis

MAZATLÁN : Ricardo Gutiérrez, Bryan Colula, Facundo Almada, Lucas Merolla, Iván González, Édgar Bárcenas, José Esquivel, Jordan Sierra, Mauro Zaleta, Nicolás Benedetti y Ánderson Duarte.

ATLÉTICO DE SAN LUIS: Andrés Sánchez, Román Torres, Robson, Eduardo Águila, Juan Manuel Sanabria, Sébastien Salles-Lamonge, Óscar Macías, Miguel García, Sebastián Pérez Bouquet, Benjamín Galdames y Joao Pedro.

Atlético de San Luis le tiene tomada la medida al Mazatlán

El Atlético de San Luis tiene un amplio dominio sobre el Mazatlán, equipo con el que solamente ha perdido uno de 10 partidos todos ellos correspondientes a la Liga MX.

Los Cañoneros vapulearon 5-0 a los Tuneros en la Jornada 16 del Guard1anes 2020 en el Estadio Alfonso Lastras en el primer enfrentamiento oficial entre ambos equipos.

Pero después de ese duelo la balanza se inclinó completamente al Atlético de San Luis, que se llevó la victoria en seis de los posteriores nueve cotejos entre ambos, donde lo más que consiguió el Mazatlán fueron tres igualadas.

