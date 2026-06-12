New York Knicks vs San Antonio Spurs: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Juego 5 de las Finales de la NBA 2026

New York Knicks y San Antonio Spurs se enfrentan en el Juego 5 de las Finales de la NBA

Este sábado 13 de junio se realiza el Juego 5 de las Finales de la NBA y, como Victor Wembanyama dijo, hay dos posibles desenlaces; San Antonio Spurs gana y extiende la serie, o los New York Knicks se convierten en campeones de la liga.

Los Spurs están abajo 3-1 en la serie y Wembanyama entiende la realidad. De los 38 equipos anteriores que estuvieron abajo 3-1 en las Finales de la NBA, 37 terminaron viendo al otro equipo celebrar el título.

Si Wembanyama y los Spurs ganan en San Antonio, la temporada seguirá viva al menos un partido más, pero para eso deberán salir de un 3-1 y de llegar luego de desperdiciar una ventaja de 29 puntos en la derrota del Juego 4 en Nueva York.

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OG ANUNOBY WITH THE PUTBACK.



KNICKS COMPLETE THE 29-PT COMEBACK FOR THE WIN.



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¿Dónde ver los New York Knicks vs San Antonio Spurs, Juego 5 de las Finales de la NBA?

El Juego 5 de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs inicia este sábado 13 de junio a las 18:30 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de Amazon Prime.

Spurs y un ambiente de derrota

Luego de dejar ir sus 29 puntos de ventaja, en los Spurs se nota un aire de pesimismo. La gran estrella del equipo, el astro francés Victor Wembanyama, dijo tras la derrota 107-106 que lo malo sería rendirse, más cuando el quinto capitulo de la serie es en casa.

“Uno de dos caminos. Uno malo y uno bueno. El malo sería rendirse. El bueno sería hacernos más fuertes a través de esto, estar más unidos. Sé que eso es lo que vamos a hacer”, comentó.

El jueves fue un día libre para los equipos, reservado para el viaje. Ambos están programados para entrenar en San Antonio el viernes, y luego el Juego 5 será allí el sábado por la noche. Los Knicks están a una victoria de lo que sería su primer campeonato en 53 años.

Nueva York ganó los Juegos 1 y 2 de las finales en San Antonio, remontando desventajas de dos dígitos en ambos partidos, para tomar el control de la serie. Los Knicks, con una victoria el sábado, se convertirían en el primer equipo desde Houston en 1995 en irse 3-0 en la cancha de los Spurs en una sola serie de postemporada.

“Nuestra mentalidad tiene que ser 0-0, como ha sido”, manifestó el escolta de los Knicks Jalen Brunson, repitiendo el mantra que ha citado una y otra vez en esta marcha de postemporada. “Tiene que ser así, y siento que seguir adelante con esa mentalidad realmente puede beneficiarnos. No hay nada que celebrar. Aún no se ha terminado, ni de cerca”.

The KAT deflection.



The Hart and Mitch defense.



What a play on the final possession as the Knicks sealed their Game 4 comeback win 🙌pic.twitter.com/71mcU6QbFr — NBA (@NBA) June 12, 2026

El déficit de 3-1 ha demostrado ser prácticamente insuperable en la historia de la NBA; el único equipo que logró escapar de su agarre en las finales fueron los Cavaliers de Cleveland de LeBron James en 2016, cuando remontaron para vencer a los Warriors de Golden State por ese título.

Los Knicks han superado a los Spurs por un total de ocho puntos en los cuatro partidos. El tiro está básicamente parejo; los Knicks encestan el 44%, los Spurs el 43%. Los Knicks han encestado 52 triples, los Spurs 49. Porcentaje de tiros libres: Knicks 79%, Spurs 78%. Los Knicks tienen tres rebotes más y ambos equipos suman exactamente 90 asistencias tras cuatro partidos.

“Simplemente tomen esto un partido a la vez”, señaló el escolta de los Spurs De’Aaron Fox, quien recibió fuertes críticas por decidir intentar una bandeja, que fue bloqueada, en los segundos finales del Juego 4 en lugar de consumir tiempo del reloj con una ventaja de un punto. “Obviamente parece una cuesta empinada, pero esto es algo que ya ha pasado antes. Tomen esto un partido a la vez. Hemos estado en posición de ganar todos estos partidos. Hemos tenido ventajas de dos dígitos. Tenemos que averiguar qué necesitamos hacer para poder cerrar algunos de estos partidos”.

Poetry in slow motion.



OG's Game 4-winning timing, athleticism, wingspan and coordination on display 🍿pic.twitter.com/Njc3zYMmUm — NBA (@NBA) June 12, 2026

Ha sido un problema desconcertante para los Spurs. Iban ganando el Juego 1 por uno con 1:51 por jugar, y luego perdieron después de que los Knicks cerraran con una racha de 11-0.

Tuvieron el balón en un partido empatado con 11 segundos por jugar en el Juego 2, y luego perdieron después de que Wembanyama lanzara un pase que Stephon Castle nunca vio y se convirtiera en una pérdida que derivó en el tiro libre ganador de Brunson.

Y ahora, desperdician una ventaja de 29 puntos en el Juego 4. “Tenemos que intentar dejar esto atrás”, expresó Fox. Si no lo hacen, la espera de 53 años de los Knicks por un título podría terminar el sábado por la noche.

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