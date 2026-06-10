Knicks, a reponerse en Juego 4 ante los Spurs

La derrota ante Spurs el lunes en el Juego 3 de las Finales de la NBA 2026 puso fin a una racha de 13 victorias consecutivas de los Knicks, que esta noche vuelven a ser locales en el Madison Square Garden, donde intentarán ponerse 3-1 arriba para acercarse a su primer trofeo Larry O’Brien desde 1973.

La última vez que los de Nueva York perdieron un partido, no volvieron a hacerlo hasta un mes y medio después. Cuando quedaron abajo ante Atlanta en la primera ronda de los playoffs de la NBA, la desesperación se convirtió en dominio. Los Knicks ganaron sus siguientes 13 compromisos, muchos de ellos por paliza, en una de las rachas de postemporada más impresionantes en toda la historia de la NBA.

El Dato: Los Spurs disputan sus primeras Finales de NBA desde la Campaña 2013-2014, cuando consiguieron su quinto y más reciente trofeo luego de vencer al Miami Heat.

Ahora no necesitan hacer nada tan dramático. Con una ventaja de 2-1 sobre los Spurs de San Antonio en las Finales de la NBA, un simple registro de 2-2 en lo que resta de la temporada le daría a Nueva York su primer campeonato desde la Temporada 1972-1973.

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Así que, tras perder el Juego 3, los Knicks no necesitan una reestructuración. Pero sí necesitan ser mejores.

“Tenemos un grupo veterano. Nadie está, entre comillas, entrando en pánico ni nada por el estilo. Todo el mundo está decepcionado de que no salimos a ejecutar y a jugar al nivel que sentimos que es nuestro estándar. Eso no le quita nada a San Antonio, pero sentimos que podemos jugar mucho mejor de lo que lo hicimos”, aseguró el entrenador de los Knicks, Mike Brown. “Tenemos ganas de salir a la cancha y demostrarlo”, agregó.

14 juegos ha ganado Knicks en los playoffs de la NBA 2026

El Juego 4 es el miércoles en una serie en la que el equipo visitante ha ganado los tres partidos, apenas la segunda vez que eso ocurre en las Finales de la NBA.

Los Spurs se le fueron encima a los Knicks desde el inicio y luego los superaron en el cierre en su victoria 115-111, el lunes. Victor Wembanyama controló las acciones en ambos lados con 32 puntos, ocho rebotes, seis asistencias y tres tapones para la victoria de los suyos.

Sin mostrar miedo ante un ambiente hostil como visitante en el primer partido de Finales de la NBA en el Madison Square Garden desde 1999 (tal como no lo hicieron al ganar un Juego 7 como visitantes ante el campeón defensor, Oklahoma City, en las finales de la Conferencia Oeste), Wembanyama y los Spurs volvieron a parecer un equipo que podría ganar un título sin antes pasar por los dolores de crecimiento que otros grupos jóvenes sí han tenido.

“Ya veremos. Pero yo apostaría que sí, es posible”, manifestó al respecto Victor Wembanyama.

Los Spurs lo creían incluso después de perder dos partidos en San Antonio, lo que significa que para ganar el título tendrían que convertirse en el primer equipo en lograrlo tras comenzar 0-2 en su propia cancha. Es una convicción construida a partir de tener a uno de los mejores jugadores del mundo y muchísimo talento a su alrededor, un grupo tan seguro de sí mismo que los jugadores no le dieron demasiada importancia al triunfo en el Juego 3.

“No quería que nos pusiéramos demasiado contentos por una victoria y nos conformáramos y levantáramos un poco el pie del acelerador para el próximo partido. Pero creo que desde el final del Juego 2 hemos seguido confiados en que vamos a ganar esta serie, y eso es lo que planeamos hacer”, sentenció el escolta Stephon Castle, quien consiguió 23 puntos.