Cruz Azul vence a Puebla y es líder momentáneo del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX

Cruz Azul vence a Puebla en la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX

El Cruz Azul se colocó como líder momentáneo del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, luego de vencer 3-0 de visita al Puebla, que sigue en horas bajas. El proyecto de La Franja vive horas críticas y son el peor equipo del semestre en el futbol mexicano.

Con goles de Mateusz Bogusz, Jeremy Márquez, y Omar Campos, La Máquina llegó a 35 unidades, para ponerse en el primer puesto de la competencia, a falta que se realicen el resto de los juegos. Toluca y Tigres pueden superar en unidades a los cementeros.

Fue una noche redonda para el Cruz Azul, que se confirma como un equipo a tener en cuenta para la Liguilla de la Liga MX. El cuadro de La Noria tiene un gran proyecto, que se le ha dado continuación desde que el técnico era Martín Anselmi, pasando por Vicente Sánchez y ahora Nicolás Larcamón.

¡Apareció Márquez!



Jeremy Márquez pone el segundo en el marcador y amplía la ventaja para Cruz Azul.



pic.twitter.com/K4uaOS0OTi — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 1, 2025

Cruz Azul no batalla para vencer al Puebla

El conjunto capitalino viajó a Puebla y no tuvo mayor problema para vencer a La Franja, que tiene 11 derrotas en el torneo y se queda estancado con 3 unidades, para ser el peor equipo del Apertura 2025. El Puebla recicló a entrenadores del futbol mexicano y al mando de Hernán Cristante no han levantado el nivel.

Uno de los mejores jugadores del Cruz Azul fue el mediocampista Carlos Rodríguez, quien dio una gran asistencia para que el polaco Mateusz Bogusz abriera el marcador en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

Charly Rodríguez es muy criticado por sus actuaciones en la Selección Mexicana, también en La Máquina, pero demuestra ser un jugador clave para el cuadro celeste y que aporta en ambas fases del juego.

¡Gol de Cruz Azul!



Mateusz Bogusz abre el marcador en el Cuauhtémoc.



pic.twitter.com/5UQTU9wqTp — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 1, 2025

Cruz Azul regresará a Puebla la siguiente jornada, pues cierran el certamen de locales ante Pumas. La Máquina ha jugado todo el torneo como local en Ciudad Universitaria, pero como su siguiente rival es el cuadro auriazul, deberán jugar en el Cuauhtémoc.

La Máquina es un candidato para el título. Toluca debe vencer al Atlas y Tigres al Monterrey para pasar en puntos a los celestes, que están jugando bien y que poco a poco tienen el sello de Nicolás Larcamón.

aar