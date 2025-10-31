El VIDEO que explica la inimaginable razón por la que Lorenzo Faravelli fue capitán del Cruz Azul ante Necaxa

Lorenzo Faravelli recibió la oportunidad por parte de Nicolás Larcamón para portar la banda de capitán en el partido entre el Cruz Azul y el Necaxa, pero lo que levantó la curiosidad de la afición y de Nahuel Guzmán fue la inimaginable razón por la que el argentino fue el líder del equipo en la Jornada 14 del Apertura 2025.

El mediocampista de la Máquina estuvo en un episodio del podcast “Miro de Atrás”, el cual protagoniza Nahuel Guzmán, y quien le preguntó a Faravelli por qué portó la banda de capitán en el encuentro ante los Rayos. El argentino comentó que fue porque ninguno de los tres líderes estuvo en la cancha: Ignacio Rivero, Erik Lira y Carlos Rodríguez.

“Porque no jugaron los tres capitanes, que son Nacho, Erik y Charlie, que son nuestros capitanes. Yo soy respetuoso de los lugares que uno ocupa en los clubes y ellos hace muchos años que están, hace tiempo que están en el club, tienen su trayectoria y su jerarquía. El porqué en este partido me ha tocado ayudarle a mí; ojalá que sea porque puedo representar para el grupo algo positivo”, expresó Lorenzo Faravelli.

¿Cómo le fue a Lorenzo Faravelli como capitán del Cruz Azul?

Lorenzo Faravelli fue capitán del Cruz Azul en la Jornada 14 del Apertura 2025 ante el Necaxa, un encuentro bastante disputado por ambas escuadras y que terminó 1-1, con goles de Amaury Morales por parte de la Máquina y de Agustín Palavecino para los Rayos.

En las aplicaciones de resultados, calificaron al mediocampista argentino con un 6.5 en su encuentro ante el Necaxa como líder del cuadro que dirige Nicolás Larcamón, logrando 24 pases acertados de 32 intentos, y disputó los 90 minutos en la cancha del Estadio Victoria.

Como él lo comentó en el podcast de Nahuel Guzmán, solo fue capitán en ese encuentro por la ausencia de sus líderes, ya que en toda la temporada tanto Erik Lira como Ignacio Rivero han sido los futbolistas que más veces han portado el gafete de capitán.

Lorenzo Faravelli y Cruz Azul van en busca del liderato del Apertura 2025

A falta de dos jornadas en el Apertura 2025, el liderato de la tabla general aún no está definido, pues los primeros cinco lugares todavía pueden pelear por el primer puesto de la Liga MX, el cual le pertenece al Toluca.

La Máquina se medirá ante el Puebla en la Jornada 16 del certamen local, el peor equipo de la temporada, y tendrá una oportunidad de oro para sumar otros tres puntos a su causa, mientras que su último cotejo será ante Pumas, un partido un poco más complicado que ante la Franja.

El Cruz Azul de Lorenzo Faravelli es uno de los favoritos para llegar a la final del Apertura 2025, pues su estilo de juego con Nicolás Larcamón ha logrado vencer a Monterrey, América y a Toluca, tres de los clubes que se encuentran en la parte alta de la tabla general.

