¡Sorprendente! Así va la tabla de goleo de la Liga MX; la Hormiga González pelea con los mejores

A falta de una jornada en la temporada regular del Apertura 2025, la competencia por el primer puesto de la tabla de goleo está al rojo vivo, pues la ‘Hormiga’ González y Paulinho consiguieron un gol este fin de semana para igualar a Joao Pedro con 11 tantos en lo más alto de la clasificación.

Los arietes que pertenecen a las Chivas, Toluca y Atlético de San Luis definirán al campeón de goleo en la última jornada, pues las anotaciones en la liguilla no cuentan para conseguir el trofeo al mejor rompe redes, mientras que el más cercano perseguidor de ellos tres es el delantero del Monterrey Germán Berterame, quien tiene nueve tantos en el certamen.

El joven de 22 años está peleando con dos de los mejores goleadores de la Liga MX por ser el mejor delantero de la campaña y en la última jornada se medirá ante la defensa del Monterrey en busca de sumar el máximo número de goles para llevarse el título individual.

¿Cómo va el campeonato de goleo de la Liga MX?

Estamos a una jornada de terminar el Apertura 2025 y el campeonato de goleo aún no esta definido, pues tres delanteros están en busca de ser el máximo rompe redes de la Liga MX en el segundo semestre del año.

Así va el campeonato de goleo de la Liga MX

Paulinho - 11 goles

Joao Pedro - 11 goles

Armando González - 11 goles

Germán Berterame - 9 goles

Juan Brunetta - 8 goles

Sergio Canales - 8 goles

Óscar Estupiñán - 8 goles

Brian Rodríguez - 7 goles

Ángel Correa - 7 goles

Ángel Sepúlveda - 7 goles

Cabe recalcar que, la ‘Hormiga’ González está en busca de romper una sequía de seis años sin un campeón de goleo para las Chivas, pues el último en conseguirlo fue Alan Pulido en el Apertura 2019, cuando se llevó el trofeo con 12 tantos, compartiendo el liderato con Mauro Quiroga.

La Hormiga González podría romper una racha de dos años sin un goleador mexicano

La esperanza de volver a ver a un mexicano en lo más alto del campeonato de goleo sigue latente con el gran momento que pasa la ‘Hormiga’ González, pues la posibilidad de llevarse este título individual está a una jornada de ocurrir.

El delantero azteca quiere romper una sequía de poco más de dos años sin un campeón de goleo mexicano, pues fue en el Clausura 2023 cuando Henry Martín se llevó este cetro al conseguir 14 goles en la campaña.

La misión para la ‘Hormiga’ González será difícil al tener que competir ante Paulinho y Joao Pedro en la Jornada 17. Las Chivas se miden al Monterrey, Toluca se verá las caras con el América y Atlético de San Luis enfrentará a Tigres.

