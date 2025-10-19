La Hormiga González muestra sus habilidades fuera de la cancha con tremendos pasos de baile (VIDEO)

La ‘Hormiga’ González se está volviendo uno de los mejores delanteros de la Liga MX, pero los aficionados saben que es un fanático más del anime y del manga, apodándolo “El Otaku del gol”, pero las Chivas publicaron un video en sus redes sociales donde muestran lo random que llega a ser el joven mexicano.

Después de finalizar el encuentro entre el Guadalajara y el Mazatlán, Armando González se fue hacia el túnel que lleva a los vestidores y, al momento de subir las primeras escaleras, se paró y realizó un fugaz baile; parece que fue para celebrar la victoria de su equipo y su séptimo gol con la camiseta del Rebaño Sagrado en el torneo local.

El ariete mexicano inició el Apertura 2025 siendo el suplente de Alan Pulido en el equipo de Gabriel Milito, pero después de la lesión de su compañero tuvo la oportunidad de salir en el once inicial del Rebaño Sagrado, algo que aprovechó para quedarse con el puesto.

La Hormiga González lleva dos partidos seguidos anotando gol

La ‘Hormiga’ González se convirtió en el favorito de Gabriel Milito para ser el delantero centro del equipo en este Apertura 2025 y el joven mexicano ha respondido con goles la oportunidad que le dio el entrenador argentino en su primera campaña en la Liga MX.

En las últimas dos fechas del Apertura 2025, el ariete del Guadalajara ha sido clave para que su equipo consiga sus cuatro victorias al hilo; en el cotejo ante los Pumas y Mazatlán, Armando González ha conseguido dos goles, llegando a siete dianas en el torneo local.

Con su diana ante el Mazatlán, ‘El Otaku del gol’ se posiciona en el quinto lugar de la tabla de goleo, solo por detrás de Paulinho (10), Joao Pedro (9), Germán Berterame (8) y Juan Brunetta (7), teniendo cuatro partidos más para seguir escalando en este listado.

¿Cuál será el siguiente partido de la Hormiga González con las Chivas?

La ‘Hormiga’ González está aprovechando la oportunidad que le dio Gabriel Milito y disfrutando cada momento en la cancha con las Chivas. Después de su victoria ante el Mazatlán, las Chivas ya se preparan para su siguiente cotejo en el torneo local.

El Rebaño Sagrado viajará a Querétaro para medirse ante los Gallos Blancos en la Jornada 14 del Apertura 2025, una gran oportunidad para el Guadalajara de sumar su quinta victoria al hilo en el torneo, pues han salido con la mano en alto contra Necaxa, Puebla, Pumas y Mazatlán.

El compromiso entre estas dos escuadras se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre y el balón rodará en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

DCO