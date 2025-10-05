Chivas le roba la victoria a los Pumas en el último minuto del partido en el Olímpico Universitario

Pumas abrió las puertas del Estadio Olímpico Universitario para recibir a las Chivas en el partido más llamativo de la Jornada 12 del Apertura 2025, un encuentro bastante cerrado durante el primer tiempo y que terminó con la victoria de los visitantes por un marcador de 2-1.

Los Universitarios y el Rebaño Sagrado tuvieron que esperar unos minutos para poder saltar al campo a realizar su calentamiento, ya que la lluvia se hizo presente en las inmediaciones de Ciudad Universitaria y el inicio del encuentro se postergó 30 minutos más de la hora programada.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito fue el que propuso el juego durante los primeros 45 minutos, pues tuvieron varias acciones de peligro que no lograron concretar en el arco de Keylor Navas.

El primer aviso por parte del Guadalajara no tardó en hacerse presente; fue al minuto 8 de tiempo corrido cuando Santiago Sandoval sacó un tiro a bote pronto que atajó de buena manera el arquero costarricense; Armando González tuvo el contrarremate, pero volvió a aparecer Navas para quedarse con la pelota.

Un minuto más tarde, el dorsal ‘10’ del Rebaño Sagrado, Efraín Álvarez, llegó al campo rival desde el sector izquierdo. El mexicano mandó un servicio al corazón del área que no logró contactar la ‘Hormiga’ González a pesar de lanzarse contra la esférica.

El joven Santiago Sandoval, que porta el número 226 en la espalda, quedó solo frente a José Caicedo, futbolista que ha sido criticado fuertemente por la afición de los Pumas. En un contragolpe, el canterano de las Chivas llegó hasta el rectángulo del arquero, recortó en dos ocasiones al colombiano, pero su disparo se fue por arriba de la cabaña de Keylor Navas.

Al minuto 27 fue el turno de Diego Campillo al ataque; el mexicano tuvo la confianza para sacar el disparo con la pierna izquierda desde fuera del área, pero nuevamente el guardameta tricampeón de la Champions League volvió a salvar a su equipo con una estupenda atajada. De esa acción en adelante, el equipo de Efraín Juárez comenzó a tomar más la pelota en busca del primer gol del partido.

La polémica se hizo presente al minuto 43 de juego, cuando un defensa de las Chivas derribó a Jorge Ruvalcaba en el área y el mexicano pedía eufóricamente que se marcara la pena máxima en favor de los Pumas, pero el contacto fue fuera del área y el árbitro no compró la caída del Universitario.

El segundo tiempo fue mucho mejor que la primera parte, pues los dos equipos le metieron más dinamismo al partido y se marcaron cuatro goles durante 45 minutos, aunque uno de ellos fue anulado para las Chivas.

Los primeros en pegar fueron los locales; José Juan Macías fue el encargado de crear la jugada desde la banda izquierda. El exjugador del Rebaño Sagrado se quitó a dos rivales y disparó al marco de Raúl Rangel; el rebote le pegó a un jugador rival en el cuerpo y la defensa no se entendió para sacar la pelota, el error lo aprovechó Pedro Vite, quien solo tuvo que empujar la pelota al fondo de la red.

Aunque los pupilos de Efraín Juárez no supieron manejar la ventaja y al minuto 55 de juego Efraín Álvarez mandó un centro que llegó al punto penal, donde se levantó por los aires Armando González y con un buen remate de cabeza venció a Keylor Navas para igualar los cartones en el tablero.

‘La Hormiga’ González recibió un pase entre líneas desde la banda derecha y quedó mano a mano con Navas, el joven delantero mexicano definió con categoría frente al histórico arquero costarricense, pero su anotación fue anulada por fuera de lugar.

Cuando el cronómetro marcó el minuto 90, las Chivas tuvieron una oportunidad al ataque desde el sector izquierdo, Bryan González mandó el centro al área de los Pumas y ahí apareció Daniel Aguirre para empujar la pelota al fondo del arco de los Universitarios.

Sin embargo, a escasos minutos del silbatazo final, se hizo presente una falta dentro del área del Guadalajara, el árbitro la fue a revisar al VAR y marcó la pena máxima para los locales, pero Álvaro Angulo falló el penal para que el Rebaño Sagrado se llevará la victoria.

