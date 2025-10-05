Pumas vs Chivas se suspende y los aficionados están en suspenso, aún no hay noticias sobre el juego

Los jugadores de los Pumas y las Chivas estaban listos para saltar al campo de juego y realizar su respectivo calentamiento previo al compromiso, pero las condiciones climatológicas tenían otros planes, porque el partido fue reprogramado unos minutos más tarde.

Las fuertes lluvias se hicieron presentes en la cancha del Estadio Olímpico Universitario previo al inicio del encuentro entre los Universitarios y el Rebaño Sagrado, así que Protección Civil y la Liga MX decidieron mover el inicio del encuentro, ya que la cancha no estaba en condiciones óptimas para jugar.

Cabe recalcar que el Pumas vs. Chivas es el décimo juego que es suspendido por lluvia en la temporada; el último fue en la Jornada 11 cuando el Puebla vs. Guadalajara no pudo disputarse en la cancha del Estadio Cuauhtémoc y se llevó a cabo un día después.

🚨 La LIGA BBVA MX, en coordinación con Protección Civil, informa que una vez que mejoraron las condiciones del clima, el partido @PumasMX vs. @Chivas iniciará a las 19:35 horas en el Estadio Olímpico Universitario. — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 6, 2025

¿A qué hora arrancará el Pumas vs Chivas de la Liga MX?

La lluvia persiste en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, pero la cancha se ve un poco mejor para jugar futbol. La Liga MX anunció que el encuentro entre los Pumas y las Chivas arrancará en punto de las 19:35 horas, tiempo del centro de México.

La afición que ya está en el recinto tendrá que aguantar 30 minutos más para el inicio del encuentro más llamativo de la jornada, y en el que los aficionados esperan que se hagan presentes varios goles por la larga espera bajo la lluvia.