Ya es oficial: La Liga MX revela nueva fecha y horario del Puebla vs Chivas suspendido por tormenta eléctrica

La Liga MX movió la fecha y horario del Puebla vs Chivas en el Estadio Cuauhtémoc.

La Liga MX reveló la nueva fecha y horario del Puebla vs Chivas, partido de la Jornada 11 del Apertura 2025 que debía comenzar este viernes a las 9 de la noche pero que no pudo arrancar a esa hora por una tormenta eléctrica en los alrededores del Estadio Cuauhtémoc. El duelo se llevará a cabo este sábado 27 de septiembre a las 17:00 horas.

“La determinación tomada en conjunto con Protección Civil, priorizando siempre la integridad de todos los presentes en el Estadio: Clubes, aficionados y cuerpo arbitral, se encuentra sustentada en los Artículos 41 y 42 del Reglamento de Competencia de la Liga BBVA MX que indican la suspensión de partidos por ”causa de fuerza mayor" y su reprogramación dentro de las 24 horas siguientes”, señaló el organismo en un breve comunicado en sus redes sociales.

La Liga BBVA MX informa sobre el partido entre @ClubPueblaMX y @Chivas: pic.twitter.com/Fu2OjdYViL — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 27, 2025

Árbitros prueban la cancha del Estadio Cuauhtémoc

El cuerpo arbitral designado para el Puebla vs Chivas, encabezado por Ismael Rosario López, realizó pruebas en la cancha del Estadio Cuauhtémoc para probar las condiciones de la misma.

Los silbantes analizaron el estado del terreno de juego para saber si el mismo estaba en condiciones de jugarse este mismo viernes antes de las 11 de la noche tiempo del Centro de México.

A pesar de que la lluvia cesó, el balón apenas botaba en la cancha, lo cual representaba un impedimento para que el Puebla vs Chivas se realizara en las condiciones adecuadas para los futbolistas.

Chivas busca meterse a zona de play-in en la Liga MX

El triunfo sobre el Necaxa a mitad de semana como local le permitió a las Chivas llegar a 11 puntos, con los que se colocó en el sitio 11 de la clasificación para ponerse a un puesto de zona de play-in.

La victoria ante los dirigidos por Fernando Gago fue la tercera en lo que va del Apertura 2025 para el Rebaño, al que lo resultados no lo han acompañado del todo pese a que derrotó al América en el clásico nacional.

Para la Jornada 12 de la Liga MX, las Chivas visitan la capital del país para meterse a la cancha del Olímpico Universitario, donde medirán fuerza ante los Pumas de la UNAM el próximo 5 de octubre.

