Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido América vs Pumas; Jornada 11 del Apertura 2025

América y Pumas se enfrentan en el Clásico Capitalino de la Liga MX

Llegó la hora de ver uno de los partidos más pasionales de México. Este sábado 27 de septiembre se realiza el Clásico Capitalino entre América y Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes, duelo que junta a dos equipos que tienen una gran rivalidad y que llegan en diferentes momentos.

Las Águilas, los locales, llegan al partido como el cuarto mejor equipo del torneo, con 21 puntos, luego de seis victorias, tres empates y una derrota, además que en sus últimos cinco duelo suman tres conquistas, por una caída y un empate. El descalabro fue ante Chivas y repartió puntos ante Monterrey.

Del otro lado, los Pumas de la UNAM son novenos de la clasificación general y en sus últimos cinco partidos tan solo tienen dos triunfos, además que vienen de caer por 3-1 ante Bravos de Juárez en la frontera. La foja al momento del equipo del Pedregal es de tres ganados, cuatro empates y tres derrotas.

La #GarraYEntrega en el Clásico Capitalino es fundamental para sacar los tres puntos.



🆚 | @ClubAmerica

🏟️ | Cd de los Deportes

🕰️ | 21:05 horas

📅 | Sábado 27 de septiembre

— PUMAS (@PumasMX) September 25, 2025

¿Dónde ver el América vs Pumas de la Liga MX?

El Clásico Capitalino entre América y Pumas, de la Jornada 11 Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, inicia este sábado 27 de septiembre a las 21:05 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 5, TUDN y VIX Plus.

Día: 27 de septiembre

Hora: 21:05 horas

Señal: Canal 5, TUDN y VIX Plus

Pumas no pierde ante América en el Ciudad de los Deportes

Los Pumas de la UNAM no tienen récord a favor ante el América, pero puede presumir que se encuentra invicto ante las Águilas en el Estadio Ciudad de los Deportes, pues de los cuatro duelos anteriores tienen dos victorias y dos empates.

El juego de este sábado 27 de septiembre será la quinta vez que universitarios y azulcremas se midan frente a frente en el conocido Estadio Azul, o ahora Estadio Azulcrema, en donde el cuadro de Coapa hace de local tras las remodelaciones del Estadio Azteca, que se encuentra en obras para el Mundial 2026.

Efraín Juárez sabe que no puede seguir dejando ir puntos si quiere meterse con los Pumas de manera directa a la Liguilla del Apertura 2025. Los universitarios iniciaron el campeonato con dos derrotas, pero desde la llegada de Keylor Navas todo cambió. Se podría decir que es la mejor plantilla de los universitarios desde hace varios torneos.

