¡Como una alberca! Así quedó la cancha del Cuauhtémoc previo al Puebla vs Chivas (VIDEOS)

La cancha del Estadio Cuauhtémoc quedó como una alberca antes del Puebla vs Chivas de la Jornada 11 de la Liga MX, debido a la tormenta eléctrica en los alrededores del recinto, misma que impidió que el mismo comenzara a la hora programada (21:00).

En redes sociales circulan varios videos del estado de la cancha de la casa de La Franja, misma que quedó inundada por las condiciones climatológicas en la Angelópolis previo al inicio del segundo encuentro de la Fecha 11 del Torneo Apertura 2025.

⚠️ Así luce la alberca en el Estadio Cuauhtémoc antes del partido (si es que se juega) entre el #Puebla 🎽 y #Chivas 🐐. Con tecnología de punta (jaladores), realizan el drenado del agua en la cancha, la cual -juran- será sede de entrenamientos en el #Mundial2026. @Pueblaonline… pic.twitter.com/ob8tJ5yXqh — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) September 27, 2025

Tanto la Liga MX como Puebla y Chivas informaron que la hora del inicio del juego se definiría en coordinación con Protección Civil, pues la prioridad es la integridad de los futbolistas y de los asistentes al Estadio Cuauhtémoc.

Drenan agua de la cancha del Estadio Cuauhtémoc

Trabajadores del Estadio Cuauhtémoc trabajaron a marchas forzadas para realizar el drenado del agua en la cancha de La Franja con tecnología de punta, con el fin de que se retrasara lo menos posible el silbatazo inicial en el Puebla vs Chivas.

En las imágenes y videos que circulan en redes sociales se aprecia el mal estado del terreno de juego, en el que las condiciones no son las óptimas para que el partido entre los Camoteros y el Rebaño se desarrolle de la manera adecuada.

A LA ESPERA DE NOTICIAS ⛈️



El partido entre Puebla y Chivas sigue postergado por la lluvia en el estadio Cuauhtémoc💔 pic.twitter.com/Wf3H1WZkLa — La Octava Sports (@laoctavasports) September 27, 2025

Chivas se quedaría en Puebla para jugar el fin de semana

De acuerdo con información de Azteca Deportes, Chivas está en la mejor disposición para llegar a un arreglo con el Puebla y, de ser necesario, jugar el duelo de la Jornada 11 de la Liga MX en el transcurso del fin de semana.

El Guadalajara está dispuesto a quedarse en Puebla para que el cotejo ante La Franja se lleve a cabo el sábado o el domingo en otro horario, esto con el fin de prevenir otra tormenta eléctrica o alguna condición climatológica adversa.

El reglamento de la Liga MX indica que ningún partido puede comenzar a las 23:00 horas ni antes de las 12:00 horas.

Puebla ocupa el último puesto de la clasificación del Apertura 2025 con apenas cinco unidades, seis menos que las Chivas, que ocupan el decimoprimer sitio, a un lugar de ingresar a zona de play-in.

EVG