Toluca vence otra vez al América y evita clásico contra Chivas en los cuartos de final de la Liguilla

Toluca derrotó al América en la última jornada del Apertura 2025 y lo mandó al cuarto lugar.

El Toluca venció de nueva cuenta al América, esta ocasión por marcador de 2-0 en la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX, resultado con el que mandó a las Águilas al cuarto lugar e impidió el clásico nacional contra Chivas en cuartos de final.

Paulinho y Helinho fueron los autores de los goles con los que los Diablos Rojos se impusieron a los de Coapa en el cotejo desarrollado en el Estadio Nemesio Díez. Con su tanto, Paulinho se convirtió en el primer futbolista escarlata que es tricampeón de goleo de la Liga MX de manera consecutiva.

¡Golazo de Toluca! ¡Paulinho asegura el tricampeonato de goleo con este golazo! 😈⚽🔥#SabadoFutbolero pic.twitter.com/yvJgN6hJty — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 9, 2025

¡Gol del Toluca! ¡Helinho hizo efectiva la pena máxima y pone a los Diablos Rojos en el liderato! 😈⚽🔥#SabadoFutbolero pic.twitter.com/BO8ztTFEP7 — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 9, 2025

La caída a manos del Toluca dejó al América en el cuarto sitio de la clasificación con 34 unidades, con lo que se confirmó al Monterrey como rival de los de Coapa en cuartos de final de la Liguilla, pues Rayados acabó quinto con 31 puntos, y Chivas sexto con 29.

Paulinho y Helinho, los verdugos del Toluca contra el América

Paulinho abrió el marcador en el Toluca vs América al minuto 40 con un disparo raso cruzado de zurda, luego de ser asistido por Nicolás Castro en un contragolpe.

Helinho aumentó la ventaja de los Diablos Rojos en el segundo tiempo con un tanto de penalti al 56′ luego de una falta de Luis Ángel Malagón sobre Paulinho en un tiro libre de los locales.

Toluca espera resultado de Cruz Azul para saber si termina líder

La victoria sobre el América dejó al Toluca con una cosecha de 37 unidades, con las que aspira al primer sitio de la clasificación, pero debe esperar el resultado del encuentro entre Cruz Azul y Pumas.

La Máquina llega a su duelo contra los del Pedregal con 35 puntos, por lo que depende de sí para finalizar líder del Apertura 2025.

El Toluca no puede quedar más abajo del segundo lugar, pues superó a Tigres, que acabó la fase regular con una cosecha de 36 unidades.

EVG