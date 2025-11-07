El VIDEO de la terrible agresión de aficionados del Toluca a seguidores del América afuera de un hotel

Aficionados del América fueron agredidos por seguidores del Toluca afuera del hotel de concentración de las Águilas.

La violencia tuvo un nuevo capítulo fuera de las canchas de la Liga MX, luego de que aficionados del Toluca agredieron a seguidores del América afuera del hotel de concentración de las Águilas en la capital del Estado de México, previo al duelo de este sábado entre ambos.

Fans de las Águilas le llevaron serenata a los jugadores dirigidos por André Jardine, pero se encontraron con supuestos barristas de los Diablos Rojos, según información de otros medios como TUDN.

En redes sociales circulan algunos videos de este hecho violento.

En redes sociales circulan algunos videos de este hecho violento. En uno de ellos se ve parte del ataque y la pelea campal entre aficionados del América y del Toluca. Algunos usuarios en redes sociales señalaron que la policía no intervino.

Aficionados del Toluca habrían lanzado un petardo a fans del América

Un usuario de X reportó que los aficionados del Toluca lanzaron un petardo a los simpatizantes del América, entre los que se encontrarían algunos niños.

Este desafortunado incidente violento entre seguidores de los últimos dos finalistas de la Liga MX sucedió en Paseo Tollocan, según reportes.

Toluca y América aspiran al liderato del Apertura 2025

Toluca y América miden fuerzas este sábado 8 de noviembre en el Estadio Nemesio Díez en el que luce como el encuentro más llamativo de la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Los Diablos Rojos y las Águilas llegan empatados con una cosecha de 34 unidades para ocupar el segundo y tercer sitio de la tabla, respectivamente, pero los escarlatas son sublíderes de la clasificación por su mejor diferencia de goles.

Tanto Toluca como América se juegan más que tres puntos en este duelo, pues los dos equipos llegan con posibilidades de terminar la fase regular del campeonato como líderes.

Para acabar en el primer puesto del Apertura 2025, mexiquenses y capitalinos necesitan ganar y esperar que el líder Cruz Azul, que tiene 35 unidades, pierda contra Pumas.

