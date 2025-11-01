Futbol Mexicano

América vence al León con gol de Allan Saint-Maximin y se prepara para enfrentar al Toluca

El América vence 2-0 al Club León en el Ciudad de los Deportes y se prepara para enfrentar al actual campeón de la Liga MX en la última jornada

América logra una importante victoria ante el León. Foto: X @ClubAmerica
Por:
Diego Chávez Ortiz

El América abrió las puertas del Estadio Ciudad de los Deportes para recibir al Club León en la Jornada 16 del Apertura 2025. Las Águilas consiguieron una importante victoria 2-0 sobre los Panzas Verdes, pues en la última fecha se medirán ante el Toluca.

El primer tiempo estuvo inclinado para los pupilos de André Jardine, pues tocaron la puerta de Óscar García, pero sin conseguir vencer al arquero mexicano, aunque por primera vez Allan Saint-Maximin y Brian Rodríguez estuvieron en el once inicial de los de Coapa.

Con el empate del Toluca ante el Atlas, la victoria del Cruz Azul sobre el Puebla y el resultado positivo del América ante el León, pone al rojo vivo la pelea por el liderato de la tabla general del Apertura 2025, pues la Máquina tiene 35 puntos, el campeón 34 unidades y los azulcremas 34 puntos.

