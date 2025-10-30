¿Saint-Maximin es culpable de la terrible lesión de Henry Martín? El capitán vuelve a preocupar al América

Henry Martín está viviendo su peor temporada desde que llegó al América, pues las lesiones no han dejado que el delantero mexicano ayude a su equipo durante el Apertura 2025 y, cuando parecía que iba saliendo de sus molestias, un choque en el entrenamiento con Allan Saint-Maximin volvió a traer sus problemas físicos.

Las alarmas se volvieron a encender en Coapa y la lista de futbolistas lesionados todavía es extensa. Con información de TUDN, Henry Martín intentó bloquear un disparo del ariete francés y al momento de girar, recibió un golpe que lo desestabilizó, generando que volviera a resentirse de la rodilla izquierda.

Lamentablemente para Henry Martín, segundos después chocó con Ramón Juárez, lo que elevó el dolor en la zona ya afectada, generando la preocupación de André Jardine, pues se viene la liguilla de la Liga MX y tiene a dos de sus tres delanteros fuera de la actividad por lesión.

Henry Martín solo ha disputado seis partidos en esta temporada. ı Foto: Mexsport

Las lesiones no perdonan a Henry Martín esta temporada

Después de ser referente y una pieza importante para que el América lograra el tricampeonato, Henry Martín está viviendo un calvario en el segundo semestre del 2025 con las Águilas, pues en la Liga MX el ariete mexicano solo ha disputado tres encuentros, ante Necaxa, Guadalajara y Querétaro.

Además de que en los pocos partidos que ha tenido actividad, no ha conseguido anotar un gol o dar una asistencia, teniendo calificaciones entre 5.2 y 6.9, firmando su peor actuación desde que viste la camiseta de las Águilas.

Todo indica que para el compromiso ante el León, Henry Martín volverá a ser baja del equipo de André Jardine; la directiva espera que el delantero mexicano pueda recuperarse al 100 por ciento para la recta final de la liguilla, si es que el América logra avanzar hasta la gran final.

Allan Saint-Maximin se lamenta después de una acción fallida en el partido ante el Mazatlán. ı Foto: Mexsport

¿Cuándo serán los últimos dos partidos del América en la Liga MX?

El América se prepara para afrontar sus últimos dos partidos en el Apertura 2025 e ir en busca del primer puesto de la tabla general, aunque será una misión difícil, pues tendrá que medirse ante el actual campeón del certamen en la última jornada de la campaña.

El penúltimo cotejo de las Águilas en la fase regular será ante el Club León, encuentro que se disputará el próximo sábado 1 de noviembre en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, una oportunidad de oro para los azulcremas, pues se medirán ante el decimoséptimo puesto de la tabla general.

Mientras que en la última fecha del Apertura 2025, el equipo dirigido por André Jardine visitará el Estadio Nemesio Díez para enfrentarse ante el Toluca, la última vez que se vieron las caras fue en la final del Apertura 2025.

DCO