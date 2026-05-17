Pumas vs Cruz Azul; ¿En cuántas finales de Liga MX se han enfrentado y quién ganó?

Pumas y Cruz Azul prometen una espectacular final en el Clausura 2026 de la Liga MX.

Pumas y Cruz Azul se han enfrentado dos veces en finales de Liga MX y en el Clausura 2026 será la tercera ocasión que lo hagan, pero la primera que se dé en la era de los torneos cortos del futbol mexicano, inaugurados en 1996.

El saldo es de una final ganada por bando. La Máquina salió con los brazos en alto en la Temporada 1978-1979 al imponerse por marcador global de 2-0 a los auriazules en la definición.

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Los felinos cobraron revancha solamente dos campañas después, cuando ganaron por pizarra global de 4-2 en el desenlace del ciclo 1980-1981. Tuvieron que pasar 45 años para que Pumas y Cruz Azul se reencontraran en una final de Liga MX. Los auriazules cerrarán la serie como locales.

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Finales de Liga MX entre Pumas y Cruz Azul

Cruz Azul 2-0 Pumas (Temporada 1978-1979)

Pumas 4-2 Cruz Azul (Temporada 1980-1981)

¿Cuándo jugó Pumas su última final de Liga MX?

Pumas regresa a una final de Liga MX cinco años y medio después de su más reciente aparición en la última fase del campeonato.

Luego de eliminar al Pachuca en las semifinales del Clausura 2026, los del Pedregal jugarán su primera serie por el título desde el Guard1anes 2020. En aquella ocasión cayó a manos del León por pizarra global de 3-1.

Pumas busca en el Clausura 2026 su octava estrella en la Liga MX. La séptima la consiguió en el Clausura 2011 a costa de Monarcas Morelia.

¿Cuál fue la última final de Cruz Azul en la Liga MX?

Cruz Azul volverá a jugar una final de Liga MX después de dos años. No lo hace desde el Clausura 2024, cuando sucumbió por pizarra global de 2-1 frente al América.

Antes de esa serie, los de La Noria se impusieron 2-1 a Santos Laguna en la definición del Guard1anes 2021, torneo en el que pusieron fin a una racha de 23 años y medio sin proclamarse campeones del balompié nacional.

Cruz Azul aspira a conseguir su décima corona en la Liga MX en el Clausura 2026.

EVG