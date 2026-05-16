¿Cuándo fue la última vez que el Cruz Azul llegó a la final de la Liga MX?

El Cruz Azul consiguió meterse a la final de la Liga MX tras ganar 4-3 en el marcador global con las Chivas y quedarse con el boleto para el partido por el título del Clausura 2026 gracias a su victoria en la cancha del Estadio AKRON, regresando a esta instancia después de dos años de espera.

Tanto el partido de ida como el de vuelta estuvo lleno de emociones en las dos porterías, por lo que los Cementeros se metieron a la final y ya esperan a su rival, el cual saldrá de la serie de semifinales entre el Pachuca y los Pumas, en la que los Tuzos llevan la ventaja en el tablero global por un gol. La vuelta se jugará en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Cruz Azul no llegaba a la final de la Liga MX desde el Clausura 2024

El Cruz Azul logró clasificarse a la final del Clausura 2026 y su afición tuvo que esperar dos años para volver a ver a su equipo en el partido por el título de la Liga MX. La última vez que pelearon por el cetro fue en el Clausura 2024.

En aquella ocasión, La Máquina era dirigido por Martín Anselmi; en los cuartos de final eliminaron a Pumas, en las semifinales pasaron por encima del Monterrey y en la final lamentablemente cayeron derrotados a manos del América en el Estadio Azteca.

El partido de ida en el Estadio Azteca quedó empatado 1-1, pero en la vuelta las Águilas se llevaron la victoria 1-0 gracias a un gol de penalti de Henry Martín, en una jugada polémica de Rodolfo Rotondi sobre Israel Reyes que en la actualidad se sigue hablando sobre si era o no era penal.

¿Cuántos títulos de la Liga MX tiene Cruz Azul en su historia?

El Cruz Azul es uno de los cuatro grandes del futbol mexicano y que se mantiene en la lista de los máximos ganadores de la Liga MX con nueve conquistas.

El equipo celeste ha conquistado en nueve ocasiones el título de la Liga MX; la última vez que lo hicieron fue en el Guard1anes 2021 con Juan Reynoso como su timonel y derrotando a Santos Laguna en el partido por el título.

Desde el 2021, el Cruz Azul ha estado en búsqueda de su título número diez en la historia del club; sin embargo, ese cetro no ha podido llegar a La Noria, pero este año vuelven a tener la oportunidad de levantar el trofeo.

DCO