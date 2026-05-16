Chivas humilla al América de la peor forma posible en el futbol y en su propia casa (VIDEO)

El América abrió las puertas de Coapa para recibir a las Chivas para la gran final de la categoría Sub-21, encuentro en el que el Rebaño Sagrado terminó humillando de la peor manera a las Águilas en su propia casa y levantando el título de la Liga MX en patio ajeno.

La categoría Sub-21 de las Chivas derrotó en el nido de Coapa al América por marcador global de 4-1 para convertirse en campeones en el Clásico Nacional. Este momento quedará plasmado en la historia de ambas instituciones, pues nada se compara con ser campeón en la casa del acérrimo rival y por goleada.

#Sub21 | 🗣️ ¡CAMPEOOOOOONEESSS! 🏆



🇦🇹 ¡Así el festejo de nuestros Rojiblancos tras el silbatazo final! 🔥 pic.twitter.com/UKT1DqcAaC — Cantera Rojiblanca (@TapatioCD) May 16, 2026

El primer equipo de Chivas busca llegar a la final de la Liga MX

Tras salir campeones en la Sub-21, ahora toca el turno del primer equipo de las Chivas de buscar su boleto a la gran final de la Liga MX, para pelear por su decimotercer cetro del futbol mexicano, pero primero deben derrotar al Cruz Azul.

Chivas no llega a una final en la Primera División del futbol mexicano desde el 2024, cuando cayeron derrotados a manos de Tigres en el partido por el título en el Estadio AKRON, pero con la llegada de Gabriel Milito la esperanza de volver a ser campeones regresó a la afición rojiblanca.

El campeonato de la Sub-21 podría ser una razón y energía para el primer equipo para dejar todo en la cancha del Estadio Jalisco para quedarse con el boleto a la gran final del Clausura 2026.

#Sub21 | 🤩 ¡LA MEJOR CANTERA DE MÉXICO! 🇲🇽



CON ORGULLO Y AMOR A NUESTROS COLORES, NOS LLEVAMOS LA COPA A CASA ❤️🏆 pic.twitter.com/D8YDVVRtVL — Cantera Rojiblanca (@TapatioCD) May 16, 2026

La cantera de Chivas está dando la cara por el Rebaño Sagrado en la liguilla

Las Chivas iniciaron con el pie izquierdo la liguilla del futbol mexicano, ya que perdieron el partido de ida de los cuartos de final ante Tigres por marcador de 3-1, así que tenían que ganar en el encuentro de vuelta por diferencia de dos anotaciones para poder avanzar.

Sin embargo, en el compromiso de vuelta en el Estadio AKRON, la cantera de las Chivas dio la cara por el conjunto de Gabriel Milito, ya que Santiago Sandoval, un joven que llegó a Verde Valle en 2022 y ahora es el goleador de los rojiblancos en la liguilla del Clausura 2026.

De igual forma, en el compromiso de ida ante el Cruz Azul, Sandoval fue uno de los goleadores en el compromiso para el Rebaño Sagrado, logrando su tercer tanto en la fiesta grande del futbol mexicano.

DCO