¿Qué equipos juegan la final del Clausura 2026 de la Liga MX?

Cruz Azul es uno de los dos equipos que disputarán la final del Clausura 2026 de la Liga MX.

Cruz Azul y Pumas o Pachuca son los equipos que jugarán la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Los de La Noria esperan contrincante después de haber eliminado a las Chivas en la primera semifinal del futbol mexicano.

La Máquina terminó tercera de la clasificación en la fase regular del campeonato. En cuartos de final eliminó a Atlas, que acabó sexto, mientras que en semifinales superó al Guadalajara, que acabó segundo.

Agustín Palavecino marcó el gol que le dio el pase a la Gran Final a @CruzAzul y es el #TecateJugadorDelPartido de la Semifinal de Vuelta. 🫡⚽️@CervezaTecate #TecatePorTi | #SFCHICAZ pic.twitter.com/azWoX7YEn6 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 17, 2026

Pumas y Pachuca finalizaron líder y cuarto de la tabla general en la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX; dependiendo quién avanza, Cruz Azul será local o visitante en la ida y vuelta de la serie por el título.

Así se juega la final del Clausura 2026

Si avanza Pumas

Ida: Cruz Azul vs Pumas, Jueves 21 de mayo, Estadio Cuauhtémoc (horario por definir)

Vuelta: Pumas vs Cruz Azul, Domingo 24 de mayo, Estadio Olímpico Universitario (horario por definir)

Si clasifica Pachuca

Ida: Pachuca vs Cruz Azul: Jueves 21 de mayo, Estadio Hidalgo (horario por definir)

Vuelta: Cruz Azul vs Pachuca: Domingo 24 de mayo, Estadio Cuauhtémoc (horario por definir)

A LA FINAAAAAAAAAAAL 💙🚂🔥 pic.twitter.com/AOz54coobO — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 17, 2026

Cruz Azul vuelve a una final de Liga MX

Cruz Azul disputará una final de la Liga MX por primera vez en dos años, pues no llegaba a la última fase del campeonato desde el Clausura 2024.

En aquel torneo, los cementeros sucumbieron a manos del América por marcador global de 2-1 en la definición del certamen.

Fue la tercera final que Cruz Azul perdió contra las Águilas en torneos cortos y la cuarta incluyendo certámenes anuales.

Los de La Noria buscan obtener su décima estrella en el Clausura 2026. No son campeones desde el Guard1anes 2021, campaña en la que pusieron fin a 23 años y medio de sequía.

EVG