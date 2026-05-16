¿Cuándo se juegan los partidos de la final del Clausura 2026 de la Liga MX?

Cruz Azul es el primer finalista del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El Cruz Azul es el primer finalista del Clausura 2026 de la Liga MX. El partido de ida de la serie por el título del futbol mexicano se jugará el jueves 21 de mayo y tres días después, el domingo 24, se realizará el cotejo de vuelta.

Los dirigidos por Joel Huiqui enfrentarán al vencedor de la eliminatoria entre Pumas y Pachuca para definir al próximo campeón del balompié nacional. La ida sería en el Estadio Hidalgo, si avanzan los Tuzos, pero si clasifican los del Pedregal, el primer duelo sería en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

CRUZ AZUL ES FINALISTA DEL CLAUSURA 2026 🔥



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El cotejo de vuelta será en el Estadio Olímpico Universitario, en caso de que clasifique Pumas, pero si el Pachuca es el otro finalista, Cruz Azul recibiría la vuelta en la cancha del Cuauhtémoc el domingo 24 de mayo.

Cruz Azul elimina por segundo torneo a Chivas

Cruz Azul se ha convertido en el nuevo dolor de cabeza de Chivas, pues por segunda campaña consecutiva eliminó a los rojiblancos de la Liguilla.

Los cementeros ya habían dejado en el camino al Rebaño en el Apertura 2025, torneo en el que despacharon a los tapatíos en la fase de cuartos de final.

Cruz Azul superó por marcador global de 4-3 a Chivas en las semifinales del Clausura 2026, la segunda temporada del Rebaño bajo las órdenes del entrenador argentino Gabriel Milito.

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En una gran serie de Semifinales, el conjunto del @CruzAzul lo dejaron todo y obtienen su boleto a la Gran Final. 🔥🚂#LaFiestaDeLaAfición | #ConMéxicoC26 pic.twitter.com/zFECy4OEh4 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 17, 2026

Víctimas de Cruz Azul en la Liguilla del Clausura 2026

Atlas y Chivas han sido las víctimas del Cruz Azul en lo que va de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

Los de La Noria se impusieron por pizarra global de 4-2 a La Academia en cuartos de final, luego de ganar 3-2 la ida, en el Jalisco, y 1-0 la vuelta en Puebla.

EVG