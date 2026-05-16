El llanto de Óscar Whalley en medio del campo tras la eliminación de las Chivas a manos de Cruz Azul (FOTO)

Óscar Whalley realizó una estupenda actuación en el partido de vuelta entre las Chivas y el Cruz Azul. El guardameta del Rebaño Sagrado no aguantó ver a su equipo eliminado y a un paso de la final del futbol mexicano, así que se tiró al césped del Estadio Jalisco y comenzó a llorar desconsoladamente.

Al final del compromiso, las Chivas tuvieron dos oportunidades a balón parado y Óscar Whalley subió al área del Cruz Azul a buscar suerte para convertir el gol que le diera la victoria a los rojiblancos. Sin embargo, el guardameta mexicano no tuvo suerte y las Chivas quedaron eliminadas de la Liga MX.

Óscar Whalley firmó una gran actuación en el partido ante Cruz Azul

Óscar Whalley firmó una gran actuación ante Cruz Azul en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga MX, razón por la que Chivas no recibió una goleada por parte de La Máquina en la cancha del Estadio Jalisco.

El guardameta de las Chivas logró seis atajadas en los 90 minutos y varias de ellas fueron para salvar su marco tras potentes disparos de los jugadores de Cruz Azul; lamentablemente, su trabajo no fue suficiente para que el Rebaño Sagrado se metiera a la final del certamen.

En caso de llegar a la final, Óscar Whalley hubiera jugado su primer partido por el título con el Rebaño Sagrado y como titular, por la ausencia de Raúl Rangel por su convocatoria con la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

DCO