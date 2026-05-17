Pumas vs Cruz Azul: Así se juega la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX

Pumas y Cruz Azul se enfrentarán en la final del Clausura 2026 de la Liga MX.

Pumas y Cruz Azul, dos de los clubes más populares de México, disputarán la gran final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en una serie que promete muchas emociones y drama.

La Máquina recibirá el duelo de ida el próximo jueves 21 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, su casa temporal en el actual certamen. Los del Pedregal serán locales en la vuelta, a celebrarse el domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario.

NUESTRO RIVAL EN LA GRAN FINAL.



VAMOS JUNTOS POR LA DÉCIMA. pic.twitter.com/r3om17NIX1 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 18, 2026

La Liga MX revelará este lunes los horarios de los partidos de la gran final del Torneo Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul.

Fechas de juegos de la final del Clausura 2026

Ida

Cruz Azul vs Pumas: Jueves 21 de mayo, Estadio Cuauhtémoc (Horario por definir)

Vuelta

Pumas vs Cruz Azul: Domingo 24 de mayo, Estadio Olímpico Universitario (Horario por definir)

¿Quién es el actual campeón de la Liga MX?

Toluca es el vigente campeón de la Liga MX. Los Diablos Rojos fueron eliminados en los cuartos de final al caer a manos del Pachuca.

Con la caída a manos de los Tuzos, los Diablos Rojos perdieron la oportunidad de buscar convertirse en el segundo club tricampeón en la era de los torneos cortos en México, algo que solamente ha logrado el América (del Apertura 2023 al Apertura 2024).

La Liga MX verá a un nuevo rey el próximo domingo 24 de mayo por la noche.

EVG