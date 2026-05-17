Robert Morales comete grosera falla sin portero que podría eliminar a Pumas de la Liga MX (VIDEO)

Los Pumas salieron al primer tiempo ante el Pachuca en busca de la victoria que los clasifique a la final de la Liga MX. Sin embargo, Robert Morales se perdió la jugada más clara de peligro del primer tiempo y muchos aficionados de los auriazules recordaron lo que ocurrió ante el Toluca en la fase regular del certamen.

El delantero paraguayo recibió la pelota en el corazón del área con el arco abierto; lamentablemente para los Pumas, Morales mandó la pelota por encima del travesaño, perdiéndose la oportunidad de abrir el marcador y darle esperanza a los universitarios en el encuentro de vuelta.

Tremenda falla de Robert Morales pic.twitter.com/fFtm3zdW87 — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) May 18, 2026

Pumas no puede fallar ante Pachuca para poder clasificar a la final

Este Clausura 2026 ha sido el mejor torneo de los Pumas en varios años; es por eso que la afición está ilusionada con volver a disputar una final después de seis años y levantar el título de la Liga MX tras 15 años de espera.

Sin embargo, el equipo de Efraín Juárez perdió el partido de ida y lo único que le funciona a los Universitarios es una victoria en el Estadio Olímpico Universitario para poder meterse a la gran final del futbol mexicano y enfrentar al Cruz Azul el próximo domingo en Ciudad Universitaria.

En caso de que Pachuca anote primero en el partido, obligaría a los Pumas a marcar dos tantos en el compromiso para poder clasificarse a la final de la Liga MX, aunque en la fase regular los universitarios fueron los que ganaron su respectivo partido en la última jornada del torneo.