Jordan Carrillo y su GOLAZO de tiro libre que acerca a Pumas a la final de la Liga MX (VIDEO)

Jordan Carrillo hizo un espectacular gol de tiro libre en la semifinal de vuelta entre Pumas y Pachuca.

El mexicano Jordan Carrillo hizo un magistral gol de tiro libre contra el Pachuca para poner momentáneamente a Pumas en la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El mediocampista cobró con potencia con su educada pierna derecha. El balón pegó en el poste antes de ingresar al marco defendido por Carlos Moreno, quien se quedó estático y sorprendido por la ejecución.

Empate global le sirve a Pumas para ser finalista

Pumas llegó a la semifinal de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX ante Pachuca con la necesidad de ganar el partido, luego del 1-0 sufrido en la ida celebrada en el Estadio Hidalgo.

Una igualada en el marcador global bastaría para que el equipo dirigido por Efraín Juárez clasifique a la última fase del torneo, esto debido a que acabó la fase regular del mismo como líder.

Jordan Carrillo ha tenido una gran Liguilla hasta el momento, pues anotó dos goles en los cuartos de final contra el América, serie que terminó con un espectacular 6-6, lo que le dio el boleto a los auriazules por su mejor posición en la tabla.

Jordan Carrillo, apuesta de Pumas para el Clausura 2026

Jordan Carrillo es una de las caras nuevas en la plantilla de Pumas en el actual Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El mediocampista mexicano se unió al plantel felino procedente del Santos Laguna, escuadra con la que debutó profesionalmente.

Jordan Carrillo hizo tres goles en la fase regular del Clausura 2026, de los cuales dos fueron precisamente ante los de Torreón. El otro fue en el triunfo de 2-0 sobre el Atlético de San Luis.

EVG