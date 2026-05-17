Shaquille O’Neal termina una maestría a sus 54 años y el momento queda para la historia (VIDEO)

Shaquille O'Neal, leyenda de la NBA, terminó una maestría a sus 54 años de edad.

El legendario exbasquetbolista Shaquille O’Neal vivió un momento muy emotivo a sus 54 años de edad, luego de que recibió oficialmente la maestría en Artes Liberales por parte de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, la cual cursó en la Universidad Estatal de Louisiana.

La exestrella de la NBA participó en la ceremonia de graduación, misma que se llevó a cabo en el Pete Maravich Assembly Center, un pabellón multiusos en Baton Rouge, Louisiana.

Se trató de un momento muy significativo para Shaquille O’Neal, pues la leyenda de Los Angeles Lakers dirigió el discurso de generación ante los otros estudiantes y los familiares de los mismos.

Shaquille O’Neal y un inolvidable momento

Fiel a su manera de ser, Shaquille O’Neal improvisó un baile en el escenario durante la ceremonia de graduación, lo que generó risas y ovaciones de los asistentes al evento.

El también 15 veces All-Star de la NBA ya tenía una licenciatura, un MBA y un doctorado en educación; aunado a que su relación con la Universidad Estatal de Louisiana es entrañable, pues entre 1989 y 1992 jugó en el equipo de basquetbol de dicha institución, lo que lo convirtió en una de las máximas figuras del programa de baloncesto.

El número de Shaquille O’Neal fue retirado en la Universidad Estatal de Louisiana en el 2000 y un año después el centro educativo inauguró una estatua suya en la plaza principal de basquetbol.

¿Cuántos trofeos ganó Shaquille O’Neal en la NBA?

Shaquille O’Neal fue cuatro veces campeón de la NBA, la mayoría de ellas con Los Angeles Lakers, con los que ganó un tricampeonato del 2000 al 2002 y posteriormente se coronó con el Miami Heat en la Temporada 2005-2006.

Shaq fue MVP en las tres primeras de las Finales en las que se coronó con los Lakers. Durante sus 19 años de carrera como basquetbolista también jugó con Orlando Magic, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers y Boston Celtics.

Shaquille O’Neal también formó parte del equipo de Estados Unidos que se colgó el oro olímpico en los Juegos de Atlanta 1996.

EVG