Leyenda del América anuncia su salida del club tras el Clausura 2026 (VIDEO)

El América logró ganar la final del Clausura 2026 ante Rayadas para convertirse en campeonas de la Liga MX Femenil por tercera ocasión en su historia. Tras las celebraciones la leyenda de las Águilas, Sandra Paños, anunció que no seguirá en el club después de conseguir el título en México.

“Probablemente no. Se acaba esto aquí, estoy muy feliz de terminar aquí con mis compañeras. Al América le auguro muchos éxitos en el futuro, es un equipazo y lo viviré como una americanista más”, comentó Sandra Paños tras salir campeona con el América.

SANDRA PAÑOS REVELA QUE SALDRÁ DEL AMÉRICA 🚨



🤯 @CapsNarrador, reportero de FOX Sports, le preguntó a la guardameta si seguirá en las Águilas, sin embargo, la española aseguró que dejará el club tras ganar el Clausura 2026.



🎙️ "Esto se acaba aquí, estoy muy feliz de terminar… pic.twitter.com/MC5GQsX670 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 17, 2026

Sandra Paños llegó al América tras su éxito con el Barcelona

Sandra Paños fue uno de los refuerzos bomba del América en su momento, ya que la guardameta española llegó a México en junio de 2024 para convertirse en nueva jugadora de las Águilas tras su exitoso paso por el FC Barcelona.

Sandra Paños no renovó su contrato con el conjunto blaugrana para tener un nuevo reto en su carrera y qué mejor que en el futbol mexicano con uno de los equipos más grandes del balompié azteca, aunque el título se hizo esperar para la portera de España.

Después de cuatro temporadas defendiendo la portería del América, Sandra Paños logró conseguir el título de la Liga MX Femenil con las Águilas, un cetro que quedará marcado en la carrera de la guardameta al ser el primero con la escuadra de Coapa.

¡¡SOMOS AM3RICA FEMENIL!! 🦅

¡¡SOMOS LAS ÁGUILAS!! 💙💛

¡¡SOMOS SUPER POD3ROSAS!! 🏆🏆🏆

¡¡SOMOS CAMP3ONAS DEL CL26!! 🔥 pic.twitter.com/yEMf3LjuTJ — Club América Femenil (@AmericaFemenil) May 17, 2026

América gana el título de la Liga MX Femenil tras cuatro finales perdidas

El América es el equipo con más subcampeonatos de la Liga MX Femenil, pero este Clausura 2026 volvieron a terminar en lo más alto de la competencia al ganarle la final del torneo al Monterrey tras una remontada en el marcador global.

Las Águilas consiguieron su segundo cetro en su historia en el Clausura 2023 tras vencer al Pachuca en la final; después de eso, las azulcremas llegaron a cuatro finales del torneo local. Lamentablemente, en todas las ediciones sufrieron la derrota, quedando en segundo lugar.

Fue hasta la quinta ocasión en la que el América logró quedarse con el título para llegar a tres conquistas en la Liga MX Femenil y la segunda ocasión que Ángel Villacampa logra el trofeo con la escuadra de Coapa.

DCO