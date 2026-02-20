Grupo Coppel y Shaquille O’Neal fortalecen alianza para venta de SHAQ; se reúnen con clientes.

Grupo Coppel fortalece su alianza con SHAQ, la marca de calzado deportivo de Shaquille O’Neal, con motivo de su visita a la Tienda Coppel San Cosme en Ciudad de México, donde se reunió con clientes y fans.

Desde 2024, la línea ha superado las 100 mil unidades vendidas y registra un crecimiento acumulado del 600%, posicionándose como la segunda marca con mayor crecimiento en el portafolio deportivo de Coppel en 2025. Con precios entre $999 y $1,599 pesos, la colección ha logrado alta aceptación, especialmente en la Ciudad de México y Zona Metropolitana.

“La alianza con Shaquille O’Neal refleja nuestro propósito de mejorar la vida de las personas al acercar productos deportivos a precios accesibles. El éxito de SHAQ confirma que conectamos con las aspiraciones y necesidades de nuestros clientes, al combinar moda, calidad, innovación y alcance nacional”, compartió Liliana Iñigo, Directora de Mercadotecnia de Grupo Coppel.

De cara a 2026, la colaboración evolucionará hacia una propuesta integral de estilo de vida con expansión a nuevas categorías.

