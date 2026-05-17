Jugador de Santos avienta el balón al técnico rival, lo golpea y arma una campal sin precedentes en México (VIDEO)

La final de la Sub-19 fue detenida por una trifulca entre los dos equipos.

Durante la final de la categoría Sub-19 del futbol mexicano se vivieron momentos de tensión cuando el capitán de Santos Laguna, Axel Gaytán, de 17 años, fue expulsado del partido y perdió la cabeza al dirigirse a la banca de los Xolos de Tijuana y empujó a Luis Michel durante la final de vuelta, armando una batalla campal en el campo de juego.

El problema inició cuando el balón salió por la banda y Axel Gaytán intentó darle la pelota a Luis Michel para que su equipo realizara el saque. Sin embargo, el técnico del Tijuana no recibió la esférica y el jugador de Santos le aventó la de gajos en el pecho al estratega.

¿Por qué el futbolista mexicano es tan mediocre?



Muy fácil. Esto pasó hoy en la final de la Sub-19 entre Xolos y santos, el jugador Axel Gaytán del equipo perdedor con actitud reprobable hacia un DT… pic.twitter.com/JnB9L8tQis — Mansi 💤 (@mansxlla) May 17, 2026

Después de ver la tarjeta roja por su agresión a Luis Michel, el jugador de Santos Laguna se acercó al área técnica del conjunto rival, le dijo algo al entrenador y lo terminó empujando, así que sus jugadores salieron en defensa de su técnico. La campal estuvo llena de empujones, gritos y algunos golpes.

Xolos Sub-19 se coronó campeón tras vencer a Santos Laguna en la final

El torneo Clausura 2026 de la categoría Sub-19 llegó a su fin con la victoria de los Xolos de Tijuana en la final ante Santos Laguna; sin embargo, los problemas no cesaron en el partido de vuelta con la pelea entre el jugador del equipo de Torreón y el entrenador de la jauría.

Por la desesperación de ir perdiendo en el marcador fue que Axel Gaytán empujó a Luis Michel en su área técnica tras ser expulsado. Al final, los Xolos ganaron 4-1 en el marcador y levantaron el título en la casa de su rival.

Tras su incidente con Luis Michel, el jugador de Santos Laguna podría recibir una sanción de partidos en la siguiente temporada, pues con la tarjeta roja se podría ampliar su ausencia en el campo de juego con la escuadra de Torreón.

DCO