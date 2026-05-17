Liga MX Femenil: Estos son los equipos más ganadores del futbol mexicano

El América logró levantar el título del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y quedarse con el tercer puesto de la tabla de los equipos más ganadores en la historia del torneo local, aunque este tercer cetro se le negó a las Águilas en varias ocasiones.

Actualmente solo cinco equipos conocen lo que es ganar el trofeo de la Liga MX, pues conjuntos como Tigres, Monterrey, América y Chivas han dominado el futbol mexicano femenil desde que se creó el torneo. Las Amazonas son las más laureadas de la competencia con siete conquistas.

El América ha llegado a ocho finales y con esta conquista ya son tres trofeos para el conjunto de Coapa y han caído en el partido por el título en cinco ocasiones.

Estos son los equipos con más títulos en la Liga MX Femenil

El primer torneo de la Liga MX Femenil fue en el Apertura 2017, cuando las Chivas levantaron el título tras vencer al Pachuca por marcador global 3-2, siendo las primeras monarcas del certamen en su creación.

Tigres: 7 títulos

Monterrey: 4 títulos

América: 3 títulos

Chivas: 2 títulos

Pachuca: 1 título

Cabe recalcar que desde el 2017, estos seis equipos son los únicos que han disputado la final de la Liga MX Femenil en distintas combinaciones, pero equipos como Cruz Azul han estado cerca de clasificarse a la gran final.

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Felicidades al Club América por conquistar el Clausura 2026 y levantar un nuevo trofeo en #NuestroFutFem. 🦅⚽️



Una noche de gloria que quedará para la historia. 🔥#FutFemNuestraFinal pic.twitter.com/1DaVXSLcBO — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) May 17, 2026

América ganó la final del Clausura 2026 para lograr su tercer cetro

La tercera fue la vencida para el América Femenil y este Clausura 2026 por fin pudo volver a levantar el título de la Liga MX con Ángel Villacampa al frente del equipo. El conjunto azulcrema llevaba dos finales perdidas consecutivas y esta tercera fue suficiente para volver a ser monarcas del torneo.

En las dos ocasiones anteriores, el América se midió al Pachuca y a Tigres en el partido por el título; lamentablemente, cayeron derrotadas y sin poder completar su cometido.

Con esta victoria, Ángel Villacampa se quita un peso de encima, ya que fue en el Clausura 2023 cuando bordaron su segunda estrella al escudo y desde ese entonces el técnico español no podía ganar el trofeo con las azulcremas. Desde ese entonces han jugado cinco finales y en esta quinta ocasión llegó la tercera para las Águilas.

DCO