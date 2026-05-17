Pumas vs Cruz Azul: Después de 13 años dos técnicos mexicanos se enfrentarán en la final de la Liga MX

Joel Huiqui y Efraín Juárez se medirán en la final de la Liga MX.

Tras 17 jornadas, unos cuartos de final y las semifinales, la gran final del Clausura 2026 de la Liga MX quedó definida y será entre los Pumas de Efraín Juárez y el Cruz Azul de Joel Huiqui, un enfrentamiento entre dos técnicos mexicanos, algo que no ocurría desde hace 13 años en el balompié azteca.

Efraín Juárez lleva dos torneos al frente de los universitarios y, tras un semestre de ensueño, logró llevar a los Pumas hasta la final de la Liga MX tras cinco años y medio de espera. Por su parte, Joel Huiqui tomó las riendas de La Máquina como técnico interino después de la salida de Nicolás Larcamón y logró llevar a los cementeros hasta el partido por el título.

Vamos a tener una final Pumas vs Cruz Azul, Efraín Juárez vs Joel Huiqui, las aficiones se odian mucho y es el nuevo clásico de la obsesión.



La final va a ser película JAJAJAJAJA. pic.twitter.com/JRT05yfNp7 — Roberto Haz (@tudimebeto) May 18, 2026

La última vez que dos técnicos mexicanos estuvieron en la final fue en el Clausura 2013

Tuvieron que pasar 13 años para que dos técnicos mexicanos se enfrenten en la final de la Liga MX; la última vez que esto ocurrió fue en el Clausura 2013, cuando el América y Cruz Azul nos regalaron una serie por el título que quedó para la historia.

En aquella ocasión, Miguel ‘Piojo’ Herrera y Guillermo Vázquez fueron los entrenadores que pelearon por el cetro de la Liga Mexicana de Futbol, siendo el exentrenador del América el que conquistó el título al remontar el marcador global con un gol de Moisés Muñoz en los últimos minutos.

Ahora será el turno de Efraín Juárez y Joel Huiqui de pelear por el título y demostrar que el talento mexicano debe tomar más importancia en nuestra liga, pues ambos son jóvenes y tienen una carrera como entrenadores por delante.

La humildad de Joel Huiqui, que sueña con levantar la décima con el Cruz Azul 🚂🏆@muralcom pic.twitter.com/vfEtKaRqKa — Citlalli Medina (@CMedinaCANCHA) May 17, 2026

Joel Huiqui podría firmar su estadía en Cruz Azul si levanta el título

La historia de Joel Huiqui con el Cruz Azul es de admirar, ya que el entrenador mexicano ha esperado tanto esta oportunidad y debe aprovecharla para poder firmar su estadía como el entrenador del primer equipo de La Máquina.

El estratega tomó las riendas del club como técnico interino tras la salida de Nicolás Larcamón del equipo por sus malos resultados y desde que comenzó su etapa con La Máquina no ha perdido un encuentro como estratega celeste, así que Efraín Juárez debe estar preocupado porque él apenas logró su primera victoria en la liguilla ante el Pachuca.

Joel Huiqui en varias ocasiones ha sido ocupado por la directiva del Cruz Azul como el técnico interino, pero en caso de que gane el título de la Liga MX, el exjugador de la Máquina podría firmar su contrato como el estratega del primer equipo.

DCO