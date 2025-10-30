¿Se acabó el amor? América ya busca el reemplazo de Luis Ángel Malagón para el siguiente torneo

El equipo de André Jardine y la directiva del Club América ya piensan en la siguiente temporada, la cual será un poco complicada por la Copa del Mundo, ya que la Selección Mexicana planea convocar a sus 26 futbolistas antes de que culmine el Apertura 2026, y en esa lista estará contemplado Luis Ángel Malagón.

Con el Mundial del 2026 en la puerta, la etapa del play-in y la liguilla del futbol mexicano se verán afectadas para algunos equipos por la ausencia de sus mayores estrellas; es por eso que las Águilas ya buscan quién pueda reemplazar a Malagón en esas fechas y la directiva tiene varios nombres en la mesa.

Con información de Récord, los altos mandos del América tienen en mente el nombre de Gil Alcalá, quien viste actualmente los colores del Atlético La Paz y es exarquero de los Pumas; de igual manera, tienen contemplada la permanencia de Rodolfo Cota para la siguiente campaña y convencerlo de que no regrese al Club León.

¡Luis Ángel Malagón a calentar! 😤🙏 pic.twitter.com/4BKffZC0Ru — Club América (@ClubAmerica) August 25, 2025

Esta es la razón por la que la Copa del Mundo afecta al Apertura 2026

La Copa del Mundo tiene previsto su inicio el 11 de junio del 2026 con el partido inaugural en el Estadio Azteca; es por eso y porque México será local en el torneo, que Javier Aguirre tendrá un microciclo previo al comienzo de la justa veraniega en nuestro país, Estados Unidos y Canadá.

El ‘Vasco’ Aguirre planea tener a sus 26 jugadores en ese microciclo, una convocatoria que incluye a varios futbolistas de la Liga MX, como Luis Ángel Malagón, Alexis Vega, Germán Berterame, Erik Lira y posiblemente Israel Reyes, así que varios equipos sufrirán la baja de sus estrellas en la fase final.

El técnico de la Selección Mexicana tuvo esta idea para poner a punto a sus jugadores de cara a la Copa del Mundo del 2026 y tener mayor tiempo de preparar el torneo, pues es un gran reto para México por recibir el Mundial en casa.

¿Cuándo es el siguiente partido de Luis Ángel Malagón con el América?

Luis Ángel Malagón tendrá dos partidos intensos con el América antes de afrontar la liguilla del futbol mexicano. El arquero mexicano y compañía se medirán ante el Club León en la Jornada 16 del Apertura 2025 el sábado 1 de noviembre del 2025.

El último compromiso de las Águilas en el Apertura 2025 será ante el actual campeón de la Liga MX; el equipo de André Jardine se meterá al Estadio Nemesio Díez para verse las caras con el Toluca. La última vez que se enfrentaron fue en el Campeón de Campeones.

El conjunto de Coapa aún puede pelear por el primer puesto de la tabla general del torneo local, pero necesitan ganar sus dos últimos encuentros para poder tener los puntos necesarios, ya que Monterrey y Cruz Azul también están en esa disputa.

DCO