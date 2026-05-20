Cristiano Ronaldo, por su sexta Copa del Mundo, a los 41 años, con Portugal

EL COMANDANTE besa la pelota para cobrar un disparo el año pasado.

Cristiano Ronaldo está cerca de escribir otro momento histórico en su carrea. El astro irá a su sexta Copa del Mundo tras ser incluido en la convocatoria de Portugal y el técnico Roberto Martínez también incluyó al fallecido Diogo Jota como “uno más para siempre” en un homenaje al jugador que murió el año pasado.

CRISTIANO RONALDO DOS SANTOS AVEIRO

NACIMIENTO: Funchal, Madeira

EDAD: 41 años

EQUIPO: Al-Nassr

Roberto Martínez citó a Cristiano Ronaldo, de 41 años, y a otros 26 jugadores.

EL DATO: EL ATACANTE suizo Zeki Amdouni fue incluido en la convocatoria para el Mundial pese a haber acumulado menos de una hora de juego en toda la temporada.

“Espero que siga desempeñando el mismo papel que ha tenido en los últimos tres años que he estado con la selección añadió el timonel sobre el capitán luso.

El estratega señaló que el exmediocampista estará en la mente de todos cuando la selección intente proclamarse campeona mundial por primera vez.

LOS CONVOCADOS ı Foto: Especial

JUGADORES MÁS LONGEVOS EN MUNDIALES ı Foto: Especial

Diogo Jota, de 28 años y habitual en la convocatoria de Portugal, murió en un accidente automovilístico en España.

“La lista incluye 27 nombres más uno. Perder a Diogo Jota fue un momento muy duro. Todos asumimos la responsabilidad de luchar por el sueño de Diogo y por el ejemplo que siempre representó en nuestra selección nacional. Su espíritu, su fortaleza, su ejemplo: Diogo Jota es ese más uno. Será el más uno para siempre”, dijo el entrenador de Portugal.

Los lusos saben que El Bicho es vital para el equipo en cualquier campeonato.

“Cuando hablamos de él, hay dos jugadores. Está el ícono del futbol mundial, sobre quien todos los hinchas tienen una opinión y aceptan lo que aporta al balompié y luego está nuestro capitán”, añadió. “Fue fundamental para ganar la Liga de Naciones y ahora queremos el mismo nivel de responsabilidad”, resaltó.

Probablemente será el último intento de CR7 por conseguir el único gran laurel que falta en sus pergaminos. También será su primer Mundial desde que abandonó Europa para jugar en Arabia Saudí.

Cristiano y su eterno rival el argentino Lionel Messi podrían convertirse en los primeros hombres en disputar seis mundiales, junto a Memo Ochoa de México.

Rumbo al torneo en Norteamérica, El Comandante lidera la tabla histórica en partidos (226) y goles (143) con una selección nacional masculina. También es el único hombre que ha marcado en cinco mundiales.

Entrevistado por CNN en noviembre, Cristiano manifestó que esta “definitivamente” sería su última Copa del Mundo.

DE RÁPIDO

CAMBIOS. La NFL jugará más partidos en el extranjero. Los propietarios aprobaron un aumento a 10 partidos internacionales la próxima temporada. Esa es la cantidad máxima de encuentros que la liga puede disputar fuera de Estados Unidos, según el convenio colectivo con la Asociación de Jugadores, ayer en una reunión.

NFL jugará más partidos en el extranjero ı Foto: AP

SE CUIDA. El dos veces campeón Carlos Alcaraz anunció que no podrá competir en la próxima edición de Wimbledon, el torneo de Grand Slam sobre césped, debido a una persistente lesión en la muñeca. El español tuvo la fractura en el Abierto de Barcelona el mes pasado y ya se había retirado del Abierto de Francia. Asegura estar bien.

Carlos Alcaraz anunció que no podrá competir en la próxima edición de Wimbledon ı Foto: AP

SE DESPIDE. Jason Kidd dejó de ser el entrenador de los Mavericks de Dallas luego de cinco temporadas y dos semanas después de que el club contrató al exejecutivo de los Raptors de Toronto Masai Ujiri como su presidente y gobernador. La quinteta informó que se separaba del coach y describió la medida como un acuerdo mutuo.