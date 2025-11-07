Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Toluca vs América; Jornada 17 del Apertura 2025

La Jornada 17 del Apertura 2025 continúa con un duelo clave entre el Toluca y el América, dos equipos que llegan en momentos muy parecidos y con mucho en juego, pues una victoria en la cancha del Estadio Nemesio Diez pondría a uno de estos clubes a pelear por el liderato de la competencia.

Las Águilas llegan mejor a este último encuentro ante los Diablos Rojos, pues su victoria ante el Club León ayudó a mejorar la confianza en el equipo, mientras que los campeones llevan tres encuentros seguidos igualando el marcador.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Dos días más para cerrar el torneo regular. 🫡🔜 pic.twitter.com/3Jlcv1rBFv — Club América (@ClubAmerica) November 6, 2025

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Toluca vs América

El partido entre el Toluca y el América se jugará este sábado, 8 de noviembre del 2025, en el Estadio Nemesio Diez, ubicado en Toluca, Estado de México. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5. También estará disponible en TUDN y ViX.

Fecha: sábado 8 de noviembre del 2025

Hora: 19:00

Estadio: Nemesio Diez

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Posibles alineaciones del Toluca vs América

TOLUCA: Luis García, Bruno Méndez, Federico Pereira, Everardo López, Santiago Simón, Franco Romero, Marcel Ruíz, Jesús Gallardo, Jesús Angulo, Nicolás Castro y Paulinho.

AMÉRICA: Luis Ángel Malagón, Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja, Erick Sánchez, Israel Reyes, Brian Rodríguez, Álvaro Fidalgo, Allan Saint-Maximin y Rodrigo Aguirre.

Tendremos estadio lleno (otra vez)👹 pic.twitter.com/622OXbJE35 — Toluca FC (@TolucaFC) November 7, 2025

Paulinho busca ser el campeón de goleo ante el América

El equipo dirigido por Antonio Mohamed viene de empatar 0-0 con el Atlas en el Estadio Jalisco, mientras que los de André Jardine intentarán sumar su segunda victoria al hilo, después de empatar contra el Mazatlán y vencer al León 2-0 en el Ciudad de los Deportes.

Este partido también representa el último enfrentamiento de la fase regular para los dos equipos y la oportunidad para Paulinho de convertirse en el campeón de goleo; llega con 11 tantos, empatado con Joao Pedro y la ‘Hormiga’ González, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Apertura 2025 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta Jornada 17 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

